Mesura simbòlica
La Cambra baixa dels EUA rebutja la guerra a l’Iran
El Periódico
La Cambra de Representants dels EUA va aprovar dimecres passat una resolució, impulsada pels demòcrates, que busca frenar la guerra que el president Donald Trump va llançar contra l’Iran sense comptar amb l’autorització del Congrés.La Cambra de Representants dels Estats Units va aprovar aquest dimecres una resolució, impulsada pels demòcrates i de caràcter simbòlic, que busca frenar la guerra que el president Donald Trump va llançar contra l’Iran sense autorització del Congrés.
Quatre republicans es van sumar al Partit Demòcrata per obtenir una votació favorable de 215-208, segons informa l’agència Efe. La resolució ara ha de passar el filtre del Senat i obtenir una majoria per ser enviada a la Casa Blanca. Allà, Trump ha de decidir si aprova o veta la iniciativa.
Aquesta és la primera vegada que una votació relacionada amb la guerra de l’Iran és aprovada pels representants. S’uneix a una altra resolució similar que el Senat va avançar a finals de maig.Aquesta és la primera vegada que una votació relacionada a la guerra de l’Iran és aprovada pels representants i s’uneix a una altra resolució similar que el Senat havia avançat a finals de maig.
Revés a Trump
El canvi d’actitud dels republicans, que dona un revés a les intencions de Trump, sorgeix enmig de crítiques contra el mandatari per l’aprovació d’un fons de 1.800 milions de dòlars per als seus aliats investigats durant l’Administració de Joe Biden.El canvi d’actitud dels republicans, que dona un revés a les intencions de Trump, sorgeix enmig de crítiques contra el mandatari per l’aprovació d’un fons de 1.800 milions de dòlars per als seus aliats investigats durant l’Administració de Joe Biden. La resolució s’empara en la llei de poders de guerra de 1973, que exigeix l’autorització del Congrés per mantenir hostilitats militarsLa resolució s’empara en la llei de Poders de Guerra de 1973, que exigeix l’autorització del Congrés per mantenir hostilitats militars prolongades..
Els seus promotors afirmen que Trump va ordenar l’ofensiva contra l’Iran sense el vistiplau del legislatiu. La Casa Blanca defensa que va actuar dins de les atribucions constitucionals com a comandant en cap.Els seus promotors afirmen que Trump va ordenar l’ofensiva contra l’Iran sense el vistiplau del Legislatiu, mentre que la Casa Blanca defensa que va actuar dins de les seves atribucions constitucionals com a comandant en cap.
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