Tempesta judicial i política
David Sánchez diu que el seu lloc no era "una oficina amb finestreta"
Diverses acusacions dupliquen la seva petició de presó per al germà del president, que afirma que no va sol·licitar la categoria de cap d’arts escèniques
Cristina Gallardo
David Sánchez, germà del president del Govern, va començar ahir la seva declaració a l’Audiència Provincial de Badajoz assenyalant que únicament respondria al seu advocat defensor, Emilio Cortés, que va eludir qualsevol pregunta sobre el seu procés de selecció per a un càrrec directiu a la diputació provincial, on el músic va arribar l’estiu del 2017. Va ser el primer dels acusats en aquesta causa a declarar, inaugurant una sessió que va despertar gran expectació i va congregar nombrosos periodistes a la capital de Badajoz.
Sobre el seu nomenament com a cap de l’Oficina d’Arts Escèniques l’octubre del 2022 –la seva arribada a la Diputació de Badajoz va tenir lloc uns anys abans com a coordinador de conservatoris de música–, Sánchez va explicar que aquest càrrec no estava ubicat a cap lloc concret (a banda dels espais comuns que va anar ocupant) perquè "no era entès com una oficina amb finestreta", sinó com una categoria administrativa que ell mai va sol·licitar ni va influir perquè li concedissin. A més, el canvi de denominació del lloc de treball no li va suposar cap augment salarial.
Concretament, sobre la ubicació del seu lloc de treball, va recordar que quan va entrar a treballar a la Diputació de Badajoz inicialment se li va habilitar un despatx al conservatori, però "durant el període de la pandèmia, es va utilitzar per a diferents activitats". Posteriorment, quan va tornar d’una excedència "aquest mateix despatx estava ocupat per una companya", i entre 2023 i 2024 va fer "ús de despatxos comuns, espais comuns, despatxos habilitats i eines de treball", fins que finalment "hi ha una reubicació en un altre espai comú, dins de les dependències de serveis centrals", situat a la plaça d’Espanya de Badajoz.
Sánchez s’enfronta a una petició de tres anys de presó per dos delictes de tràfic d’influències en concurs medial amb prevaricació administrativa que reclamen per a ell les acusacions populars, ja que la Fiscalia no veu delicte en les actuacions realitzades per ell ni pels responsables de la Diputació de Badajoz per concedir-li un càrrec directiu com a coordinador de conservatoris i posteriorment cap de l’Oficina d’Arts Escèniques.
Declaració breu
En una compareixença que amb prou feines va durar un quart d’hora, tan breu com el nombre de preguntes que li va formular el seu lletrat, David Sánchez va explicar que el canvi de denominació del seu lloc de treball responia a l’"evolució de les activitats professionals" que desenvolupava a la Diputació de Badajoz. Aquestes funcions implicaven un increment del volum de subvencions a gestionar i una ampliació de l’àmbit d’actuació, atès que s’hi incloïen projectes de caràcter transfronterer amb Portugal.
A més de Sánchez han sigut processades deu persones més, entre les quals l’expresident de la Diputació de Badajoz i exlíder del PSOE extremeny Miguel Ángel Gallardo, per al qual es reclama any i mig de presó a l’atribuir únicament un delicte de tràfic d’influències, i que va declarar després de la breu compareixença del germà de Sánchez. A l’inici del judici es va declarar extingida, per prescripció, la responsabilitat penal que inicialment s’atribuïa al germà de Pedro Sánchez pel delicte d’acceptació de nomenament il·legal i per la qual se li reclamava una multa.
La resta d’acusats estan relacionats amb les àrees de Cultura i Recursos Humans de la institució provincial, a més del cap de Coordinació de Centres i Programes d’Activitats Transfrontereres, Luis Carrero, amic personal de David Sánchez i exassessor a la Moncloa. Sobre la contractació d’aquest últim, el germà de Pedro Sánchez va eludir qualsevol responsabilitat i únicament va reconèixer que el va avisar el setembre del 2023 que es requeria un reforç a l’àrea de Cultura, si bé ell no tenia "capacitat de dir res ni informació administrativa" sobre això.
Al finalitzar la jornada, la major part de les acusacions populars personades –es va desmarcar Manos Limpias– van duplicar les seves peticions de condemna per al germà de Sánchez fins als sis anys de presó.
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