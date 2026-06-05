Guerra a Ucraïna
Una desena de països demanen l’enduriment dels visats als turistes russos
Beatriz Ríos
Els ministres d’Interior i Afers Exteriors de Suècia, la República Txeca, Dinamarca, Estònia, Finlàndia, Letònia, Lituània, els Països Baixos i Islàndia van fer ahir pública una carta en la qual demanen a la Comissió Europea que endureixi les normes per als turistes russos que vulguin viatjar a l’espai Schengen, que cobreix la majoria del territori de la Unió Europea però també la mateixa Islàndia, Noruega, Liechtenstein o Suïssa.
El 2022, en resposta a la invasió d’Ucraïna, la UE va suspendre l’acord que tenia amb Rússia i que permetia als seus nacionals disfrutar de certes facilitats a l’hora de poder aconseguir un visat. Malgrat que la decisió de donar permisos curts continua sent dels diferents països, Brussel·les va demanar que fossin més estrictes amb els controls i més severs a l’hora de decidir.
Alhora, va mantenir la possibilitat que els russos poguessin accedir a visats per qüestions de "necessitat", o en cas que fossin periodistes o dissidents. Durant els primers mesos de la guerra, la concessió de visats va caure radicalment, però en els últims anys ha tornat a repuntar.
Itàlia, França i Espanya
Els països de la UE que més visats van emetre per a ciutadans russos, des dels seus diferents consolats, van ser Itàlia (163.908), França (156.815) i Espanya (124.108), segons un informe de la mateixa Comissió. Un fenomen que s’explica en gran mesura pel turisme.
Precisament, aquests països es queixen que no tots els governs siguin igual d’estrictes a l’hora d’aplicar els suggeriments de la Comissió. Per això, han demanat al comissari de migració, Magnus Brunner, i la cap de la diplomàcia europea, Kaja Kallas, "un enfocament coherent i coordinat" que consideren "essencial" tant per "la credibilitat" de la política exterior de la Unió com perquè les sancions siguin efectives.
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