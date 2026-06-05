V Jornades Directives de la Generalitat
Illa situa el finançament i l’aplicació de l’amnistia com a principals reptes de la segona meitat del seu mandat
El president demana al seu Govern «posar la directa» per «executar i complir» el que fixen els pressupostos, però evita pronunciar-se sobre el conflicte amb el sector educatiu
Els pressupostos d’Illa afronten el primer examen al Parlament de la mà d’ERC i els Comuns
Gisela Boada
Queden dos mesos per arribar a l’equador del mandat del Govern de Salvador Illa, però el president ha ofert aquest divendres un primer balanç de la seva legislatura i ha fixat els reptes que té per davant en els dos anys que li queden al Palau de la Generalitat. El primer desafiament important serà «posar l’accent polític» en l’aprovació del nou model de finançament que el seu Executiu, juntament amb el Govern, va pactar amb ERC. El segon, l’aplicació efectiva de la llei d’amnistia, de la qual encara no té l’expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, entre d’altres.
«M’agradaria que passés en els pròxims dos anys i, millor, en els pròxims mesos», ha etzibat en el seu discurs inaugural de les V Jornades Directives de la Generalitat, que s’han celebrat aquest divendres a l’Espai Bital, a l’Hospitalet de Llobregat. Son dos asuntos sobre los que su Govern, de hecho, no puede maniobrar mucho más de lo que ya lo ha hecho, pues uno depende de la mayoría del Congreso y el otro está en manos de la justicia, pero sí se leen como una petición de confianza a ERC y Junts hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que atraviesa unos de los momentos má delicados de la legislatura por los casos de corrupción que han surgido en su entorno.
La reflexió arriba un dia després que els seus primers pressupostos i la llei d’acompanyament, gràcies a ERC i els Comuns, hagin superat el primer debat parlamentari. Amb els comptes públics ja encarats, Illa considera que és moment d’accelerar en el compliment dels compromisos, tant amb els seus socis d’investidura com amb qui es va fixar en el seu pla de Govern, en vista de la injecció de recursos que espera rebre ja al juliol amb l’aprovació final.
«Toca posar la directa per executar i complir el que dibuixen els pressupostos», ha dit el president en un auditori ple del seu equip de Govern, en una intervenció en la qual ha parlat de molts dels assumptes que ocupen i ocuparan el seu Executiu, però sense fer cap referència a la crisi oberta amb el sector educatiu, que va rebutjar el dia anterior el preacord assolit entre Educació i els sindicats.
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