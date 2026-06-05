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Carrera armamentística

Kim Jong-un advoca per una expansió "exponencial" del seu arsenal atòmic

Corea del Sud afirma que el veí del nord compta amb quatre plantes nuclears

Kim Jong-un de visita en una planta nuclear. | EFE / AGÈNCIA ESTATAL DE NOTÍCIES NORD-COREANA

Kim Jong-un de visita en una planta nuclear. | EFE / AGÈNCIA ESTATAL DE NOTÍCIES NORD-COREANA

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Adrián Foncillas

Pequín

Un passeig entre centrifugadores per enviar un missatge al món i, especialment, a Donald Trump: potser aconsegueix frenar el presumpte programa nuclear iranià, però el nord-coreà ja està consolidat i en expansió. El seu líder, Kim Jong-un, va visitar ahir una nova planta nuclear i va ordenar multiplicar "de forma exponencial" les forces nuclears, segons la premsa.

Kim també va revelar que el seu país ha doblat el seu arsenal atòmic, sense concretar xifres, i va felicitar els seus enginyers. No hi ha contrastació possible i el règim no és aliè a les hipèrboles. Els experts internacionals parlen d’una cinquantena de caps nuclears i fins i tot d’un centenar. Seül afirmava el 2018 que el nombre oscil·lava entre les 20 i les 60. Són números ridículs en comparació amb altres potències nuclears però prou per provocar la inquietud al veïnat i arrossegar la taula de negociacions Trump en condicions d’igualtat.

Les plantes nuclears per enriquir urani van ser un secret durant molts anys. El món sabia que existien però en desconeixia la ubicació o aspecte. La informació més fidedigna era l’entusiasta descripció de Siegfried Hecker, exdirector del Laboratori Nuclear dels Álamos, del complex de Yongbyon. "En lloc de les desenes de màquines que esperàvem, vam veure una moderna i neta planta amb més de mil centrifugadores, perfectament alineades", va dir.

Quatre plantes, segons Seül

El país compta amb quatre plantes d’enriquiment d’urani en funcionament diari, segons Seül, entre les quals hi ha Yongbyon, el cor del programa nuclear nord-coreà. En canvi, l’Agència Internacional d’Energia Atòmica només en té localitzades dues: Yongbyon i Kangson. Els Estats Units van revelar a l’abril que Corea del Nord estaria construint noves instal·lacions a Yongbyon amb la mateixa finalitat. La cadena oficial KCNA es limita a afirmar que la planta visitada per Kim utilitza "la tecnologia més sofisticada", però no precisa si es tracta de Yongbyon o d’una altra instal·lació de la qual no es tenia constància.

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Corea del Nord mai tria a l’atzar el moment dels seus missatges. Aquest arriba en vigílies de la visita de Xi Jinping, president xinès, a Pyongyang. I també enmig de les negociacions entre l’Iran i Washington en què aquesta última ha fixat la seva línia vermella a impedir que Teheran tingui l’arma nuclear. Trump també va negociar amb Kim Jong-un la desnuclearització en el seu primer mandat. Hanoi i Singapur van ser els escenaris de dues cimeres històriques que van acabar fracassant, perquè a Trump li van interessar més les fotografies per a l’hemeroteca que no pas pactar un full de ruta viable.

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