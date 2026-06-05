Tensió global
L’alto el foc acordat entre Israel i el Líban no atura els atacs
El pacte està condicionat al fet que Hezbol·là, que no ha participat en les negociacions, cessi les seves operacions
Mor un casc blau serbi i dos espanyols resulten ferits en una ofensiva
Andrea López-Tomàs
Les notícies d’un renovat alto el foc al Líban van arribar des de Washington. Les delegacions israeliana i libanesa van acordar dimecres implementar una treva condicionada al fet que Hezbol·là aturi els seus atacs contra territori israelià i cessi les seves operacions al sud del país. A través de la mediació dels EUA, els països veïns van tancar un acord que no compta amb la participació de la milícia xiïta, per la qual cosa l’aplicació sobre el terreny pot ser difícil. Hezbol·là va rebutjar la treva, mentre va continuar amb el llançament de coets i l’Exèrcit israelià va seguir amb els seus atacs. Les parts es van emplaçar a seguir el diàleg el 22 de juny.Les notícies d’un renovat alto el foc al Líban arriben des de Washington. Les delegacions israeliana i libanesa han acordat aquest dimecres implementar una treva condicionada al fet que Hezbol·là aturi els seus atacs contra territori israelià i cessi les seves operacions al sud del país dels cedres. A través de la mediació dels Estats Units, els Estats veïns, que no mantenen relacions diplomàtiques, han tancat un acord que no compta amb la participació d’una de les parts en el conflicte, la milícia xiïta Hezbol·là, per la qual cosa l’aplicació sobre el terreny, on, sobre el paper, ja hi ha un alto el foc en vigor, pot ser difícil. El grup ha rebutjat la treva, mentre ha continuat amb el llançament de coets i l’Exèrcit israelià ha seguit amb els seus atacs. Les parts s’han emplaçat a seguir el diàleg el 22 de juny.
Les pressions sobre el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per part dels seus aliats ultradretans, l’oposició i els residents del nord d’Israel faran que els atacs sobre el Líban no s’aturin. Després de celebrar l’acord, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, va defensar que l’Exèrcit israelià continuaria "operant a la zona de seguretat del sud del Líban [el 6% del territori libanès ocupat per Tel-Aviv] i conservaria la seva llibertat d’acció militar, fins i tot contra Beirut en cas d’un atac contra territori israelià", malgrat l’"alto el foc".A més, les pressions sobre el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, per part dels seus aliats ultradretans, l’oposició i els residents del nord d’Israel faran que els atacs sobre el Líban no s’aturin. Després de celebrar l’acord, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha defensat que l’Exèrcit israelià continuaria "operant a la zona de seguretat del sud del Líban [el 6% del territori libanès ocupat per Tel Aviv] i conservaria la seva llibertat d’acció militar, fins i tot contra Beirut en cas d’un atac contra territori israelià", malgrat el nou "alto el foc". "La declaració inclou una afirmació inequívoca sobre el desarmament de Hezbol·là, l’expulsió dels terroristes de Hezbol·là de la zona al sud del riu Litani, la presència contínua de les tropes a la zona de seguretat i la llibertat d’acció per a Israel", ha afirmat.
"Vam prometre seguretat als residents del nord i complim", va celebrar. Al matí, el Departament d’Estat dels EUA havia anunciat el pacte després de dos dies de negociacions amb les delegacions encapçalades pels ambaixadors d’Israel i el Líban als EUA, Yechiel Leiter i Nada Hamadeh.
"L’alto el foc està condicionat al cessament total dels trets de Hezbol·là i a l’evacuació de tots els seus membres del sector del Litani sud", va afirmar el comunicat del Departament d’Estat. "Les dues parts van acordar, seguint les directrius dels EUA, accelerar la creació de zones pilot en les quals les Forces Armades Libaneses prendran el control exclusiu del territori, excloent tots els actors no estatals", va afegir, cosa que permetrà "avançar cap a un acord integral de pau i seguretat"."Prometem seguretat als residents del nord i complim", ha celebrat per apaivagar les crítiques dels seus aliats. Aquest matí el Departament d’Estat dels Estats Units ha anunciat el pacte aconseguit després de dos dies de negociacions amb les delegacions encapçalades pels ambaixadors d’Israel i del Líban als Estats Units, Yechiel Leiter i Nada Hamadeh. "L’alto el foc està condicionat al cessament total dels trets de Hezbol·là i a l’evacuació de tots els seus membres del sector del Litani Sud", ha afirmat el comunicat del Departament d’Estat. "Les dues parts van acordar, seguint les directrius dels Estats Units, accelerar la creació de zones pilot en les quals les Forces Armades Libaneses prendran el control exclusiu del territori, excloent tots els actors no estatals", ha afegit, cosa que permetrà "avançar cap a un acord integral de pau i seguretat".
Debilitat de l’Exèrcit libanès
Pero la realitat està molt lluny d’aquestes declaracions. La força de foc de l’Exèrcit libanès i la seva capacitat per enfrontar-se a Hezbol·là en zones que fa dècades que tenen sota el seu control és molt menor. Washington va expressar la seva "intenció de recolzar les Forces Armades Libaneses, amb l’objectiu de millorar la seva capacitat i permetre l’exercici efectiu de la sobirania a tot el territori libanès". El Govern libanès es va comprometre a "enfortir la capacitat de les Forces Armades Libaneses, amb el suport dels EUA, per exercir un control efectiu arreu del país".No obstant, la realitat sobre el terreny dista molt d’aquestes declaracions. La força de foc de l’Exèrcit libanès i la seva capacitat per enfrontar-se a Hezbol·là en zones que fa dècades que tenen sota el seu control i la població local els recolza és molt menor. Washington ha expressat la seva "intenció de recolzar les Forces Armades Libaneses, amb l’objectiu de millorar la seva capacitat i permetre l’exercici efectiu de la sobirania a tot el territori libanès". Per la seva banda, el Govern libanès s’ha compromès a "enfortir la capacitat de les Forces Armades Libaneses, amb el recolzament dels Estats Units, per exercir un control efectiu arreu del país".
Abans que Hezbol·là s’unís a la guerra regional el 2 de març després de l’assassinat del líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Ali Khamenei, a Teheran en els atacs d’Israel i els EUA, l’Executiu libanès havia confirmat la realització de la primera fase del desarmament del grup. Segons assegurava Beirut, les tropes libaneses havien desmantellat gairebé per complet l’arsenal del partit a la regió fronterera, al sud del riu Litani, amb la seva cooperació. No obstant, els terrabastalls que van despertar tot un país aquella matinada de març van indicar el contrari. La incorporació al seu arsenal de drons de fibra òptica ha desencadenat el caos entre les tropes israelianes al sud del Líban, provocant una víctima gairebé diària entre les seves files.Abans que Hezbol·là s’unís a la guerra regional el 2 de març després de l’assassinat del líder suprem de l’Iran, l’aiatol·là Ali Khamenei, a Teheran en els atacs d’Israel i els Estats Units, l’Executiu libanès havia confirmat la realització de la primera fase del desarmament del grup. Segons assegurava Beirut, les tropes libaneses havien aconseguit desmantellar gairebé per complet l’arsenal del partit a la regió fronterera, al sud del riu Litani, amb la seva cooperació. Però els terrabastalls que van revelar a tot un país aquella matinada de març van indicar tot el contrari. A més, la incorporació al seu arsenal de drons de fibra òptica, que no poden ser detectats, ha desencadenat el caos entre les tropes israelianes ocupant el sud del Líban, provocant una víctima pràcticament diària entre les seves files.
Mentrestant, al país dels cedres, la població va rebre amb escepticisme l’anunci de l’alto el foc que va arribar des de Washington. El 2 de març el Govern libanès va il·legalitzar Hezbol·là i va ordenar la detenció de qualsevol que dugui a terme activitats militars. En aquests tres mesos no hi ha hagut cap arrest.
La violència que no cessa va arribar també a la Força Interina de les Nacions Unides al Líban (FINUL). Un casc blau serbi va morir i dos espanyols més van resultar ferits lleus a causa d’un atac amb projectils de morter contra una posició de les tropes de pacificació a prop de la localitat libanesa de Marjayoun, al sud del país, un incident que es va saldar a més amb dos ferits més.
La FINUL va confirmar l’obertura d’una investigació "per determinar les circumstàncies exactes" de l’incident, va indicar en un comunicat, en el qual va instar Mentre, al país dels cedres, la població rep amb escepticisme l’anunci arribat des de Washington. El 2 de març el Govern libanès va il·legalitzar la milícia Hezbol·là i va ordenar la detenció de qualsevol que dugui a terme activitats militars. En aquests tres mesos no hi ha hagut cap arrest. A més, en un missatge publicat a X, el portaveu de l’Exèrcit israelià en àrab, Avichay Adraee, ha reiterat la "prohibició" als residents del sud del Líban de viatjar "al sud del riu Zahrani [a 40 quilòmetres de la frontera amb Israel] fins a nou avís". Durant aquest matí, s’han registrat quatre atacs contra motocicletes al sud del país. Almenys 3.526 persones han mort, una desena en les últimes 24 hores, i 10.674 han resultat ferides en aquests tres mesos, d’acord amb xifres del Ministeri de Salut libanès. Unes 59 han sigut ferides només aquest dijous."les autoritats competents" a portar els responsables davant la justícia i va recordar que "els atacs deliberats contra les forces de pau" poden constituir crims de guerra. L’Exèrcit d’Israel va assenyalar que els projectils van ser disparats per Hezbol·là, que al tancament de la present edició no s’havia pronunciat sobre el succés.
El president espanyol, Pedro Sánchez, va condemnar els atacs i va instar totes les parts a complir "íntegrament" l’alto el foc. El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, per la seva banda, va remarcar que els fets "s’han d’investigar fins a les últimes conseqüències".
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