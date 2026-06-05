Declaració en el judici
L’expresident de la Diputació nega haver promogut la plaça
Belén Castaño Chaparro
L’expresident de la Diputació de Badajoz i exsecretari general del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, ha negat haver promogut la plaça de coordinador dels conservatoris perquè l’ocupés David Sánchez, germà del president del Govern, Pedro Sánchez. "Absolutament no", ha respost al seu advocat, Juan José Torres, quan li ha preguntat si pensava en alguna persona concreta per a aquest lloc. Gallardo ha sigut finalment el segon a declarar, després de David Sánchez, en el judici que se segueix contra ells dos i nou persones més a l’Audiència de Badajoz per la presumpta contractació irregular del germà del president del Govern i el seu amic Luis Carrero.
L’expresident de la diputació ha explicat que quan es va crear la plaça de coordinador d’activitats dels conservatoris va aconseguir la intenció de projectar fora de les aules "la ingent" quantitat de propostes dels dos centres i que es va decidir que fos un lloc d’alta direcció perquè, d’aquesta manera, quan els conservatoris passaran en el futur a la Junta d’Extremadura, es podria amortitzar el lloc sense cap cost. "M’importa poc qui la proposés (per la plaça de David Sánchez), però jo assumeixo la creació d’aquest i de qualsevol altre lloc com a president", ha dit Gallardo, que, no obstant, ha precisat que la idea va partir de l’Àrea de Cultura. L’expresident ha volgut aclarir que el seu equip de govern va prendre la decisió política de generar aquest lloc, però que el que realment el va crear va ser el ple quan el va aprovar.
Gallardo va assegurar que no va rebre cap trucada de Pedro Sánchez ni cap petició per afavorir el seu entorn o la seva família. "Ni tan sols era conscient llavors que tenia un germà", va afirmar. També va reconèixer que, si hagués volgut fer "un vestit a mida", ho hauria pogut fer sense limitacions pressupostàries. No obstant això, va explicar que, quan li van comunicar que un dels candidats era el germà de Pedro Sánchez, la seva única resposta va ser: "Que guanyi el millor"
L’exdiputat de Cultura, Francisco Martos i el funcionari d’Inspecció Félix González, com la resta dels investigats, han assegurat que no van detectar irregularitats ni van rebre pressions per beneficiar el germà del president ni, en el cas de la plaça de Carrero, al seu amic.
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