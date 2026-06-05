Tempesta judicial i política
L’UCO busca en Tubos Reunidos proves de desviació d’ajuts públics
Agents de la Guàrdia Civil porten a terme registres a les seus de Bilbao i Amurrio de l’empresa metal·lúrgica
La irregularitat s’hauria realitzat sota la suposada direcció de Santos Cerdán
Juan José Fernández
Agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil han portat a terme aquest dijous una operació d’entrada i registre a dues seus de la metal·lúrgica Tubos Reunidos, a Bilbao i a la localitat alabesa d’Amurrio. El registre ha sigut avalat per un encàrrec del jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, i s’integra entre les tasques d’una part secreta de la instrucció judicial del cas Leire, que apunta a les investigacions per la implicació de la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) a la canalització de comissions i mossegades.
Els investigadors busquen elements per confirmar desviacions milionàries de fons procedents d’ajuts públics canalitzats per la SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials), desviació que s’hauria realitzat sota la suposada direcció de Santos Cerdán sent secretari d’Organització del PSOE, i amb intervenció del seu soci basc–i també processat en el cas– Anxon Alonso.
La investigació duta a terme ahir al País Basc està relacionada amb un requeriment d’informació que l’UCO va efectuar a la seu central de la SEPI, a Madrid.
Cobrar per ajudar
L’empresa que està sent objecte d’aquesta investigació s’esllangueix en un concurs de creditors, si bé manté part de la seva activitat. La seva seu registral és a Àlaba, si bé la seva seu operativa és la planta de Bilbao, en la qual la plantilla espera l’arribada d’un inversor que vulgui insuflar-li oxigen.
Tubos Reunidos va ser objecte d’una operació financera de rescat públic aprovada per la SEPI sent el seu president Vicente Fernández. La firma va rebre 112,8 milions d’euros i, segons sospita l’UCO, amb mediació de la trama de suposades influències i mossegades de Santos Cerdán. El Govern va ajudar l’empresa incloent-la en un programa de recolzament a indústries estratègiques colpejades per la pandèmia de covid. Es va considerar llavors que la firma tenia una plantilla gran en risc (una mica més de 1.000 treballadors) i que opera en un sector estratègic, amb productes bàsics, els seus tuus, per a la indústria energètica.
La UCO ja va establir en un dels seus informes que en la gestió d’aquesta ajuda es van interposar Leire Díez, Antxon Alonso i Vicente Fernández, en una quadrilla que s’autodenominava en eusquera Hirurok (nosaltres tres).
Les investigacions portades a terme fins ara entorn de Tubos Reunidos, recollides en el sumari del cas, situen Leire Díez com a canalitzadora de la petició d’ajuda pública de Tubos Reunidos, fins i tot muntant una reunió a la seu federal del PSOE amb Santos Cerdán i dos directius de l’empresa, afectada per una situació d’insolvència. Però és Vicente Fernández el receptor més directament citat pels investigadors de la Guàrdia Civil, els investigadors de la qual de la UCO el col·loquen al paper de presumpte cobrador d’una comissió després que la firma obtingués l’ajuda pública i, posteriorment, se li agilités una millora en les condicions de devolució del préstec rebut per l’Estat.
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