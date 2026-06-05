Tempesta judicial i política
L’UCO vol la informació bancària del PSOE i el PSC en l’etapa Leire
La Guàrdia Civil requereix el jutge a ampliar informació després d’aportar-li una factura que apunta que es va pagar a la trama inflant el preu per publicitat de les eleccions europees en un mitjà digital
Cristina Gallardo
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha fet una nova petició de diligències al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz en relació amb la trama presumptament dirigida a sabotejar causes judicials que afecten el PSOE i el Govern. Entre aquestes, que s’oficiï a l’Agència Espanyola de l’Administració Tributària (AEAT) que faci un informe que contingui tota la informació de moviments bancaris del PSOE i el PSC durant els exercicis del 2024 i 2025, que coincideix amb l’activitat de la presumpta lampista Leire Díez.
En un ofici que hi ha en el sumari i que ha pogut consultar EL PERIÓDICO, amb data de l’1 de juny, es detallen els aspectes que hauria de contenir l’informe que ha de fer Hisenda, com ara el nombre de comptes bancaris en què tots dos partits figuren com a titulars "autoritzats o qualsevol altra figura", imposicions, disposicions o cobraments en efectiu, béns immobles i mobles i també les seves relacions societàries. Igualment, reclama informació sobre béns a l’estranger, factures, donacions, fons de pensions, operacions intracomunitàries, caixes de seguretat llogades, situació tributària o declaracions fiscals, entre altres dades.
"Tenint en compte la naturalesa econòmica i la instrumentalització d’operacions comercials dins dels fets que s’investiguen", l’UCO considera necessària per aclarir els fets aquesta informació addicional tributària. I ho fan després d’obtenir una factura que, tal com va informar EL PERIÓDICO, va ser aportada per una fundadora del mitjà de comunicació Crónica Libre, en què tenia participacions Leire Díez.
Es tracta de la facturació a l’empresa Iki Group Comunications de la inserció en aquest mitjà de publicitat d’una campanya del PSOE a Catalunya per a les eleccions europees del 2024 per un total de 18.125 euros, un preu que la mateixa testimoni va considerar "desorbitat".
Segons assenyalen els investigadors, aquest document constitueix un indici que el PSOE va poder alimentar econòmicament la trama de Leire Díez mitjançant el pagament de preus inflats per inserir publicitat electoral en aquesta pàgina web informativa. És per aquesta raó que la Guàrdia Civil també reclama al jutge que investigui en la relació comercial que va mantenir Iki amb el PSOE i el PSC mitjançant l’aportació de contractes, factures o bé justificants de pagament.
Per part del PSC ja s’ha respost a aquestes informacions i els seus responsables assenyalen en un comunicat que almenys des del 2012, des que hi ha registres, "el PSC no ha mantingut ni manté cap relació contractual amb l’empresa Iki Group Communications". Afegeixen que és "rotundament fals que s’hagi contractat amb l’empresa Crónica Libre. A més, el PSC nega haver rebut "cap requeriment", a més d’insistir, com ja ho va fer el president Salvador Illa dimecres al Parlament, que ha actuat "sempre" complint la llei electoral. Ho acredita, remarquen, els informes de la Sindicatura de Comptes, informa Sara González.
Als bancs
La petició d’informació feta pels agents també es pretén dirigir a determinades entitats bancàries perquè aportin "tota la informació, moviments i saldos que hi hagi a les seves bases" del 2024 fins a l’actualitat, relatius a comptes corrents o d’estalvi del PSOE, de vuit comptes de l’exvicepresident andalús Gaspar Zarrías, dels dos advocats investigats o del mitjà Crónica Libre, entre d’altres.
Zarrías i Oliver són dos dels investigats contra els quals el magistrat Santiago Pedraz dirigeix el procediment, però també integra la llista d’imputats la gerent del PSOE Ana María Fuentes Pacheco, pel fet de considerar-la, "com a mínim, còmplice" de factures falses que haurien servit per justificar pagaments a Díez i una altra de les col·laboradores d’aquesta trama.
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