Eleccions municipals del 2027
Martí, Calvo, Freixa i Cuevillas opten a encapçalar la llista de Junts a BCN
El partit posa en marxa el 21 de juny les primàries per elegir el seu candidat a la capital catalana per a l’any que ve
Carlota Camps
El secretari general de Junts, Jordi Turull, va defensar en més d’una ocasió que el seu partit no patia un problema de falta de candidats a Barcelona, sinó més aviat d’excés. I, finalment, així ha sigut. Malgrat que la direcció no ha aconseguit cap dels fitxatges estrella que va intentar per evitar les primàries, i que tampoc estarà en la carrera el candidat de Carles Puigdemont, Josep Rius, el termini per presentar candidatures en la votació interna ha acabat amb quatre aspirants a alcaldable: Jordi Martí, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso-Cuevillas.. A partir d’ara, tenen fins a l’11 de juny per aconseguir que almenys un 20% dels militants els avali.
Jordi Marti Galbis és l’actual líder municipal de Junts i el seu principal suport és l’exalcalde Xavier Trias, que el va nomenar successor quan va deixar el consistori el juliol del 2024. Ja en aquell moment va anunciar que tenia intenció de ser el candidat de Junts a l’alcaldia: "No em descarto en absolut com a candidat de Junts el 2027", va afirmar llavors en una entrevista a EL PERIÓDICO. Però la designació a dit per part de Trias mai va ser suficient perquè l’actual direcció del partit veiés la seva candidatura amb bons ulls. Al llarg d’aquest any, el partit ha intentat dissuadir-lo amb més d’una oferta del sector privat, però cap d’elles l’ha convençut. Martí creu que s’ha guanyat aquest lloc per "meritocràcia", ja que exerceix com a regidor des del 2011, i ha forçat la celebració de les primàries desafiant Puigdemont, que volia que ho fos Rius. Una de les fortaleses de la seva candidatura és que compta amb un bon coneixement de la militància de la ciutat. És considerat el candidat del sector més convergent del partit.
Pilar Calvo, coneguda com a periodista esportiva, Calvo es va estrenar en política el 2017, quan va ocupar el número 64 en la llista liderada per Puigdemont al Parlament. Des del 2021 és diputada al Congrés, on ha anat guanyant protagonisme gràcies a la posició clau que té el grup parlamentari a Madrid. El seu principal recolzament és Míriam Nogueras i la resta de diputats a la Cambra baixa. També és la candidata més pròxima a Puigdemont. El seu advocat, Gonzalo Boye, l’ha definit públicament com "la millor" candidata.
Glòria Freixa va entrar com a diputada al Parlament el 2018, on exerceix com a secretària primera de la Mesa. Va debutar després del referèndum de l’1-O, però anteriorment havia militat a Convergència i és de les veus del partit que defensa aquesta herència. Tot això, sumat al seu perfil més liberal i pragmàtic, podrien propiciar un pacte amb altres candidatures.
Per la seva banda, Jaume Alonso-Cuevillas va començar la seva carrera política el 2019 al Congrés, quan va ser cap de llista de Junts a Girona. El 2021 va renunciar a l’escó per presentar-se a les eleccions al Parlament. Va ser el primer advocat de Puigdemont, tot i que posteriorment l’expresident va entregar la seva estratègia jurídica a Boye. La seva afinitat amb Borràs el va enfrontar en més d’una ocasió a Turull. Actualment, és el candidat més outsider.
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