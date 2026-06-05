Michael Sandel, filòsof i professor de Harvard: "Trump i Putin fan veure als europeus que necessiten més unitat"
El pensador adverteix que el president dels EUA no va ser un accident, sinó la conseqüència que l’esquerra abandonés la classe treballadora
Irene Savio
Hi ha filòsofs que escriuen per a altres filòsofs. Michael Sandel (Minneapolis, 1953) escriu per a tothom, i tothom el llegeix. Les seves conferències sobre justícia a Harvard acumulen milions de visites a internet, els seus llibres estan traduïts a 27 idiomes i el seu nom apareix on normalment no apareix cap filòsof: en els trending topics, en els programes de màxima audiència, en les llistes dels pensadors més influents del planeta.
¿Per què creu que debats sobre temes complexos com comunitat, meritocràcia i patriotisme han connectat tan profundament amb tanta gent arreu del món?
Mai vam imaginar que desenes de milions de persones arreu del món anirien a veure conferències de filosofia. Però això és el que va passar. I crec que la raó és que hi ha una gran fam per debats morals i ètics que el discurs públic rares vegades aborda. Els ciutadans de les societats democràtiques estan frustrats amb la vacuïtat de la política actual.
La seva crítica a l’individualisme liberal sembla tocar una cosa molt real: la idea que si fracasses en la societat, només t’has de culpar a tu mateix. ¿És aquesta la gran mentida de la societat occidental moderna?
Sí, i això s’ha fet cert cada vegada més en les últimes quatre o cinc dècades de globalització neoliberal. Els que han arribat al cim han arribat a creure que el seu èxit és obra pròpia, la mesura del seu mèrit, i que per tant mereixen totes les recompenses que el mercat els atorga. I que, per extensió, a qui els costa i es queden enrere també mereixen la seva sort. Aquest és el costat fosc de la meritocràcia.
¿Què diria que fa falta per renovar la democràcia?
Necessitem una nova política del bé comú que abordi directament la dignitat del treball. Els partits majoritaris han respost a les desigualtats de l’era de la globalització instant la gent a millorar per si mateixa obtenint un títol universitari. Des dels anys 80 fins avui, el centredreta i el centreesquerra han dit que la resposta a la desigualtat és la mobilitat individual a través de l’educació superior. En el meu llibre La tiranía del mérito ho anomeno la retòrica de l’ascens. El problema és que aquesta retòrica no és una resposta adequada a les desigualtats que va produir el neoliberalisme globalitzat, ni tampoc a l’erosió de la dignitat del treball. Necessitem, a més, enfortir les institucions que barregen classes socials, on persones de diferents orígens econòmics, ètnics i religiosos es trobin en la seva vida quotidiana.
¿Com es fa tot això en un món amb Trump, Putin i Netanyahu?
Si és possible, únicament ho sabrem si ho intentem. El cas de Trump i el món MAGA és ben clar: són una amenaça per a la democràcia. Però cal preguntar-se per què la gent va recórrer a Trump no una sinó dues vegades, inclosos molts treballadors que tradicionalment votaven el Partit Demòcrata. I la resposta és que van ser els mateixos partits de centreesquerra els que, al no abordar les creixents desigualtats durant la globalització neoliberal, van obrir el camí de Trump i figures similars que han atacat les elits ben educades, les tradicionals, que els treballadors perceben com una classe que els menysprea.
¿Creu que la UE està en risc de desintegrar-se per aquest nou ordre mundial que volen imposar països com els EUA i Rússia?
Fa temps que la UE lluita per construir un sentit de comunitat, solidaritat i identitat que sigui europeu. No n’hi ha prou amb tenir una unió econòmica i un Parlament Europeu: també és necessari cultivar aquest sentit de pertinença compartit. I això requereix més participació ciutadana en les institucions europees. Crec que molts ciutadans senten que no tenen una veu real en les decisions de Brussel·les o al Parlament Europeu. Aquesta és la primera part de la resposta. La segona: els desafiaments que plantegen Trump i Putin podrien convertir-se, paradoxalment, en un motor d’unitat per a la Unió Europea. La invasió d’Ucraïna per part de Putin demostra la necessitat de la unitat davant l’agressió russa. I la falta de compromís de Trump amb Europa, la seva simpatia per Putin, el seu escàs suport a Ucraïna, tot això està fent veure a molts europeus la necessitat que hi hagi més unitat. En aquest sentit, el que han fet Trump i Putin podria ser l’impuls per a una Europa més cohesionada. Aquest és el desafiament. Espero que Europa estigui a l’altura.
Diu també que l’esquerra ha de recuperar la paraula patriotisme. ¿Com fer-ho sense entregar una arma a la dreta més extremista?
El fet que el patriotisme s’hagi associat amb la dreta està ajudant políticament la dreta i perjudicant els partits de centreesquerra, perquè si els partits de dreta tenen el monopoli d’aquesta idea, poden retratar els d’esquerra i els seus votants com a antipatriotes. No obstant, en un món on la ciutadania es defineix en gran manera per l’Estat nació, també la solidaritat amb els conciutadans és una forma de patriotisme. Els partits socialdemòcrates podrien argumentar, per exemple, que quan les grans empreses evadeixen impostos registrant-se en paradisos fiscals, això és un fracàs del patriotisme econòmic. Com deia, els partits de centreesquerra necessiten redescobrir un llenguatge que s’allunyi de l’individualisme triomfant del mercat i articuli una nova idea de patriotisme vinculada a la política del bé comú i a la responsabilitat mútua dels ciutadans.
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