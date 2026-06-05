Reunió de l’executiva
Junqueras fitxa l’exlíder d’ERC a Barcelona Creu Camacho com a defensora de la militància
Camacho va liderar durant un any la federació més gran del partit i va deixar el càrrec després d’una crisi interna
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Quim Bertomeu
L’exlíder d’ERC a la Federació de Barcelona Creu Camacho serà la nova síndica de la militància del partit, és a dir, l’encarregada de defensar els drets dels afiliats davant eventuals conflictes interns. Segons ha pogut saber EL PERIÓDICO, així ho va decidir l’Executiva d’Oriol Junqueras en la seva reunió de dilluns. Perquè el seu nomenament sigui definitiu, haurà de ser ratificat en la reunió del Consell Nacional d’aquest dissabte.
Camacho té una llarga trajectòria en l’organització independentista, però no va ser fins al març del 2025 quan el seu nom va cobrar rellevància en el partit. Va ser llavors quan va anunciar la seva candidatura a liderar ERC de Barcelona, la federació més nombrosa de les que integren el partit i també la més convulsa. El destacat és que va liderar la llista integrada pels corrents crítics amb Junqueras i la direcció del partit. Per sorpresa i per un estret marge de vots, va acabar imposant-se a la llista junquerista.
El seu mandat al capdavant d’ERC de Barcelona va ser efímer. El novembre d’aquell mateix any, la meitat de l’executiva local va presentar la seva dimissió, cosa que va obrir una crisi interna. Els dimissionaris van marxar acusant Camacho d’haver abandonat els postulats crítics per acostar-se massa a Junqueras i el seu equip. L’entorn de la líder de la federació sempre va defensar que simplement va voler acabar amb les divisions internes i cohesionar el partit.
La trajectòria de Camacho a Barcelona va acabar el mes d’abril passat, quan es va triar una nova direcció per intentar deixar enrere la crisi. Ara, Junqueras l’ha repescat perquè assumeixi el paper de defensora de la militància, un càrrec que estava vacant.
Independència davant els «greuges»
La Sindicatura de la Militància és un òrgan unipersonal que té com a «missió l’assistència, l’assessorament i la defensa dels drets de les persones militants en la seva relació amb el partit». En definitiva, és la persona a qui acudeixen els afiliats que consideren que han patit «greuges» per part d’algun òrgan del partit.
La síndica, segons estableixen els estatuts d’ERC, ha de tenir «interlocució directa» amb la direcció del partit, però ha d’actuar «amb completa autonomia i independència». Es considera que només així es pot garantir que defensarà els interessos dels afiliats. A més, no pot formar part de cap òrgan del partit ni tenir «relació laboral» amb ERC. Perquè el seu nomenament sigui oficial, Camacho haurà de rebre aquest dissabte el recolzament de tres cinquenes parts dels membres del Consell Nacional.
La proposta que Camacho sigui la defensora de la militància ja ha començat a donar-se a conèixer de portes endins de l’organització. Hi ha els que consideren que la seva trajectòria d’anys –la majoria com a afiliada de base– l’avala per al càrrec. També hi ha els que creuen que és una compensació per la seva evolució des de posicions crítiques amb Junqueras cap a postulats oficialistes. Sigui com sigui, la decisió està presa i només necessita la confirmació definitiva. Dissabte, el desenllaç.
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