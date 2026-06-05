Relacions entre socis
Junqueras no descarta negociar pressupostos amb Sánchez: «Donem la legislatura menys per morta que el PSOE»
El líder d’ERC veu preocupants els casos de corrupció dels socialistes però creu que no tots tenen base real
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El pols de Rufián per la llista electoral dispara la tensió d’ERC al Congrés
Quim Bertomeu
ERC posarà en marxa aquest dissabte en el seu Consell Nacional la maquinària per confeccionar les llistes de les eleccions generals, però això no significa que doni per fet que hi haurà comicis aviat o que vulgui forçar un avanç electoral. Així ho ha exposat aquest divendres el líder del partit, Oriol Junqueras, que ha rebutjat donar per morta la legislatura al Congrés i fins i tot ha deixat la porta oberta a negociar amb Pedro Sánchez els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE).
Junqueras ha compartit les seves reflexions amb els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), a qui ha estat responent preguntes durant més d’una hora. Quan se li ha inquirit per si cal donar la legislatura al Congrés per acabada, no ha tingut dubtes. «No donem res per mort, ho lluitem tot, som aquí per lluitar-ho per tot i per donar a la societat tot el que puguem. Lluitarem en totes les batalles que puguem», ha dit. Fins i tot li ha donat un toc d’ironia, assegurant que és més optimista ERC que el PSOE: «Nosaltres, probablement, la donem menys per morta que el partit socialista».
Lluitarem en totes les batalles que puguem
La prova del cotó fluix de si confia en el mandat vigent és si està disposat a negociar els Pressupostos Generals de l’Estat (PGE),sobretot ara que Sánchez ha anunciat que els presentarà aviat. Junqueras no ho ha descartat, tot i que ha demanat al president del Govern que no ho fiï tot a anuncis i faci els deures: «Entenc que si volen negociar faran alguna proposta». El líder independentista ha assegurat que ERC sempre estarà interessada a «fer un bon servei a la societat» i que hi haurà comptes o no en funció de l’«interès real» que tinguin els socialistes.
L’actitud de Junqueras, doncs, dista molt de la d’altres socis de Sánchez com per exemple el PNB, que fa dues setmanes va donar la legislatura per acabada i va demanar al president del Govern que el seu mandat no vagi més enllà del 2026. ¿Per què ERC vol esprémer la legislatura? Doncs perquè necessita que el Congrés aprovi el sistema de finançament que Junqueras va negociar amb Sánchez. Un avanç electoral s’ho carregaria tot.
«¿Bárcenas? Un paio encantador"
Un dels problemes que té per a ERC continuar recolzant el PSOE és el risc d’abrasar-se al costat d’ell pels casos de corrupció que sotgen els socialistes. No obstant, Junqueras no ha donat senyals de témer per això. Sí que ha dit que el seu partit està en contra de qualsevol il·legalitat, però ha posat en dubte que tots els casos que afecten el PSOE tinguin una base real. «Tenim molts motius per sospitar», ha dit, argumentant que l’independentisme ha sigut portat als tribunals en diverses causes que han quedat en res.
De fet, s’ha posat a ell mateix d’exemple. Ha recordat que la llei d’amnistia va ser aprovada pel Congrés fa just un any i que ell continua estant inhabilitat perquè el Suprem rebutja aplicar-li. A més, ha dibuixat el PSOE com un mal menor respecte al PP, que ha considerat que és una organització molt més corrupta. En aquest punt ha assegurat que en el seu pas per la presó de Soto del Real –quan estava sent jutjat per l’1-O– la majoria dels seus companys eren membres del PP condemnats per corrupció com l’extresorer Luis Bárcenas o l’exministre Rodrigo Rato. «¿Bárcenas? Un paio encantador. ¿Rato? Un paio fantàstic. Estic segur que els que eren allà eren els més innocents del partit», ha exposat.
Defensa dels pactes amb el PSC
La xerrada amb els alumnes ha donat per a molt més. Per exemple, per tornar a ratificar la seva confiança en Gabriel Rufián com a futur candidat d’ERC o per anomenar Aliança Catalana «marca blanca de Donald Trump a Catalunya». També per reclamar al Papa que utilitzi el català en els seus actes a Catalunya i per anunciar que el seu partit vol presentar-se amb Compromís en les eleccions autonòmiques valencianes.
Un altre dels moments destacats de l’acte ha sigut quan ha defensat els pactes d’ERC amb el PSC. El seu argument és que, si es vol que l’independentisme sigui majoritari algun dia, s’haurà de convèncer els votants que no ho són. «I si els volem convèncer haurem d’intentar arribar a acords amb el partit socialista», ha al·legat. Això sí, ha demanat al president Salvador Illa que continuï batallant per resoldre els problemes amb la comunitat educativa. «Tinc molts mestres en el meu entorn i tots han votat que no [en la consulta que es va tancar dijous]. Entenc el ‘no’», ha conclòs.
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