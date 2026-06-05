Tempesta judicial i política
El PP demana la dimissió de la directora de la Guàrdia Civil i Marlaska
Ezcurra assenyala que totes les trames apunten al cap de l’Executiu mentre el PSOE estudia emprendre accions legals contra Leire Díez
Mariano Alonso Freire
El Partit Popular (PP) va sol·licitar la dimissió de la directora de la Guàrdia Civil, la socialista Mercedes González, i del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, després de les revelacions del sumari del jutge Santiago Pedraz sobre el cas de Leire Díez, que reflecteix fins a tres reunions entre la lampista del PSOE amb González, que va arribar al càrrec el setembre del 2024, quan la trama que liderava Santos Cerdán –que segons els investigadors tenia per objecte protegir el Govern i el president– ja estava en ple funcionament. En una roda de premsa ahir a la seu de Génova, la vicesecretària d’Organització dels populars, Alma Ezcurra, va sol·licitar aquestes renúncies o cessaments i, de nou, la convocatòria immediata d’eleccions generals, davant el que no va dubtar a descriure com una "delinqüència d’Estat".
La número tres del primer partit de l’oposició va reivindicar que en l’actual situació hi ha "molts sumaris però un sol cas, i aquest cas és el cas del PSOE", després de les últimes revelacions. "Són sempre els mateixos noms. Les dues persones de la màxima confiança de Pedro Sánchez, el senyor Ábalos i el senyor Cerdán, és Leire Díez, és Koldo García, és José Luis Rodríguez Zapatero, és el germà de Pedro Sánchez, és la seva dona... això significa que totes les trames desemboquen en un mateix punt i totes acaben en una mateixa persona, l’U, el One", va dir.
Preguntada sobre la possibilitat d’una moció de censura, va reiterar el missatge del seu partit, que va ser expressat fins i tot per Alberto Núñez Feijóo aquesta mateixa setmana. "El Partit Popular no descarta cap instrument constitucional. El Partit Popular el que demana són eleccions, perquè ens sembla la sortida més ràpida, més democràtica i més neta. Dit això: si Pedro Sánchez no convoca eleccions, el Partit Popular no descarta cap instrument constitucional, no l’ha descartat mai ni el descarta ara", va assenyalar. Sí que va semblar descartar que es duguin a terme manifestacions en contra de la "màfia" del Govern, una paraula que va ser utilitzada en les protestes ciutadanes que amb gran èxit de convocatòria va encapçalar l’any passat Feijóo.
Mentrestant, a Ferraz continuaven trobant-se en xoc. Ahir, després d’haver-se conegut del sumari del cas Leire Díez, el PSOE va mirar de respondre amb contundència, qualificant de "farsants", "oportunistes" i "ressentits" Cerdán i la mateixa Díez, però sense citar-los expressament en la reacció oficial que es va fer pública. Però no es van anunciar accions judicials. Sí que van assegurar que si es detectava "un responsable identificable" o "un perjudici per al partit", prendran les "decisions judicials pertinents", sense concretar més.
Analitzant 1.000 pàgines
Ahir, un equip de persones continuava analitzant "minuciosament", van afirmar, les gairebé 1.000 pàgines del sumari a Ferraz. I fonts de la direcció van confirmar que el PSOE estudia emprendre accions legals contra Díez. Sabem que el temps juga en contra nostra i el millor seria prendre una decisió ràpida, però hem de ser rigorosos i per a això necessitem temps per estudiar-ho", van assegurar a aquest diari des de Ferraz. És damunt de la taula presentar una demanda contra Díez per haver provocat danys a l’honor del partit, a la seva reputació o a la dels seus dirigents.
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