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Setge judicial al PSOE

Sánchez es desvincula de la trama de Leire Díez: «Mai he conegut ni mai se m’ha informat sobre les seves aventures»

El cap de l’Executiu deixa anar la intenció d’emprendre accions legals en defensa de l’honorabilitat del PSOE» després que els serveis jurídics analitzin el sumari

El president del Govern, Pedro Sánchez.

El president del Govern, Pedro Sánchez. / Quique García / EFE

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Iván Gil

Madrid

El president del Govern, Pedro Sánchez, s’ha desmarcat del cas Leire Díez i ha negat tenir qualsevol coneixement sobre les seves activitats. «Ni mai vaig avalar, ni mai vaig tenir coneixement d’una cosa que no hagués tolerat», ha explicat abans de participar en la cimera UE-Balcans Occidentals, que se celebra aquest divendres a Tivat (Montenegro). Sobre la presumpta trama per boicotejar causes judicials contra el partit i el seu entorn que s’investiga en el cas Leire Díez, ha incidit que les informacions conegudes del sumari «ens omplen primer de decepció, segon de preocupació i tercer, també d’indignació». Després d’això ha reiterat, després de mostrar-se dubtes per part de la UCO, que «mai he conegut ni mai se m’ha informat sobre les aventures de la senyora Leire Díez perquè mai les hagués tolerat».

El cap de l’Executiu ha apuntat a la possibilitat d’emprendre accions legals contra l’exmilitant en defensa de l’«honorabilitat» del PSOE. Abans d’això ha demanat temps perquè els serveis jurídics analitzin el sumari i concretin les mesures a dur a terme. Al mateix temps ha demanat que es deixi treballar la justícia.

Sánchez també ha defensat tant la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, com la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Totes dues apareixen en el sumari per haver mantingut reunions o contactes amb Leire Díez i el cap de l’Executiu s’ha plegat a les seves explicacions.

Abans de participar en la reunió del Consell de Justícia i Assumptes d’Interior de la UE, a Luxemburg, el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, va remarcar davant els mitjans que «no hi ha res, absolutament res, que el president del Govern tingués coneixement d’això», amb referència a la presumpta del cas Leire Díez. Després d’això, va qualificar Pedro Sánchez com una «persona íntegra» i va argumentar que «quan té coneixement de la més mínima irregularitat, posa peu en paret» per «de manera contundent expulsar qualsevol persona que pogués indiciàriament cometre alguna irregularitat».

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La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, no obstant, sosté en un informe que el contingut dels missatges i àudios interceptats a la suposada organització criminal evidencia que el president del Govern i líder dels socialistes coneixia l’actuació de Leire Díez. «En aquest cas i en paraules de Leire Díez, cosa que s’evidenciaria del contingut dels missatges anteriors és el coneixement per part del president del Govern de l’activitat que venia desenvolupant», diu literalment el document policial.

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