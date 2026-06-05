L’informe
Sánchez estava al corrent de la trama
Tono Calleja Flórez
Els agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que investiguen la trama presumptament liderada per l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán afirmen en un informe de 26 de maig que el contingut dels missatges i àudios interceptats a la presumpta organització criminal evidencia que el president socialista Pedro Sánchez coneixia l’actuació de Leire Díez, que qualifiquen d’"aparentment delictiva", segons consta en aquest ofici policial remès al jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz.
El document al·ludeix a un xat del 30 de gener del 2025 entre la lampista del PSOE i l’advocat Ismael Oliver, que va exercir la defensa de Koldo García. En aquesta cadena de missatges l’advocat Oliver va escriure a Díez que li havien de "fer cas i moure’s, no només escoltar", a la qual cosa aquesta va contestar: "El presi ho té clar".
Per això la Guàrdia Civil "dedueix" que Pedro Sánchez estava al corrent de les activitats de la lampista sobre Koldo García i d’altres fets presumptament delictius. Oliver es dirigeix a Díez fent referència "a dues persones diferents: "I digues al president i al teu cap que espavilin d’una puta vegada o els arruïnaran la vida".
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