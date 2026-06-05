Els àudios
Terratrèmol a la Guàrdia Civil arran de l’assenyalament de la seva cúpula
L’institut armat es debat en una situació sense precedents després de les acusacions contra el DAO d’un dels seus subordinats
Juan José Fernández
La Guàrdia Civil es debat en una situació sense precedents, en la qual una part de la cúpula del cos policial assenyala una altra part, amb afectació a dalt de tot de l’escala de comandament: la directora i el director adjunt operatiu. La indagació de la trama Leire-Santos Cerdán al PSOE ha acabat portant la Unitat Central Operativa (UCO) a investigar suposades pressions exercides... sobre la mateixa UCO.
D’aquestes pressions, l’UCO ha informat el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz per una via indirecta que ha resultat ser molt directa: la recollida de testimonis d’alts oficials de la Guàrdia Civil. Entorn del DAO, o director adjunt operatiu, Manuel Llamas, tinent general es mou l’epicentre del terratrèmol que viu la institució.
Llamas ha sigut assenyalat per un dels seus subordinats, el general Rafael Yuste, interrogat com a testimoni per l’UCO. Yuste li fa una acusació que es pot interpretar com a intent d’obstrucció de la investigació.
El 27 de maig passat, compareixent davant de l’UCO, Yuste va relatar que, sent coronel en cap de l’UCO, en una reunió el 16 de juliol del 2024, el DAO els va ordenar "que ens poséssim de perfil" en "aquells procediments policials que tinguessin afectació política". L’UCO interpreta que allò era una ordre que "no es fos proactiu" en aquestes investigacions "havent de ser, en aquest cas concret, l’Autoritat Judicial qui prengués la iniciativa".
Yuste era el coronel en cap de l’UCO en la fase més intensa de la investigació que afecta de ple el PSOE. El desembre del 2025, el Govern va ascendir a general Yuste, que deixava així el comandament de l’UCO. Als agents els va explicar el que saben: que sent cap de l’UCO les investigacions de la unitat van ser objecte de tres "informacions reservades" arran de suposades filtracions a la premsa de detalls de les investigacions de la trama Leire-Cerdán. La "informació reservada" és a Interior a una indagació prèvia a la instrucció d’un expedient disciplinari. La temperatura de l’enfrontament que el llavors coronel tenia amb el DAO s’entreveu quan relata que una d’aquestes indagacions se li incoava sense cap document que l’avalés, pel que "pogués esdevenir d’una comunicació directa per part del DAO".
El general Alfonso López Malo, cap de Policia Judicial de la Guàrdia Civil assenyala directament l’exdirector general de la Guàrdia Civil, Leonardo Marcos. En l’interrogatori, també el 27 de maig passat, el general López Malo explica que el va cridar a una reunió el 12 de juliol del 2024, al seu despatx de director general. En aquesta trobada, segons aquest testimoni, Marcos "li va manifestar que estava enfadat i contrariat, respecte a l’informe emès per l’UCO relacionat amb la investigació entre els encausats de la qual es trobava el germà del president del Govern", relaten els interrogadors de l’UCO.
Leire Díez: «La meva intenció és netejar»
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil va interceptar diverses gravacions a la lampista del PSOE Leire Díez en les quals aquesta va manifestar la seva intenció de «netejar» les institucions, en al·lusió als jutges, fiscals i agents de la Guàrdia Civil que investiguen causes relatives al PSOE i a l’entorn del president del Govern, Pedro Sánchez. Així consta en un enregistrament d’una reunió que es va portar a terme al despatx de José Aníbal Álvarez, el que va ser advocat de José Luis Ábalos, en què van participar la mateixa Díez i l’exsecretari d’Estat de Seguretat Francisco Martínez, que ara mateix està sent jutjat a l’Audiència Nacional com a capitost de la Kitchen per sostreure proves a Luis Bárcenas sobre el finançament il·legal del PP. «Jo no soc aquí per a cap altra cosa que no sigui netejar. No podem tenir gent així per les institucions, perquè avui ets tu, demà serà un altre, i si no ens posem amb això ja, ens estarem equivocant», va reconèixer Leire Díez.
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