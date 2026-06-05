El Vaticà confirma que Lleó XIV es reunirà amb víctimes d’abusos de sacerdots durant el seu viatge a Espanya
La trobada ha estat organitzada per la Conferència Episcopal Espanyola
Irene Savio
El Vaticà ha trencat aquest divendres el silenci sobre un dels assumptes més delicats del viatge imminent de Lleó XIV a Espanya amb una nota breu, mil·limètrica, en què ha informat que el Papa es reunirà amb víctimes d’abusos comesos per sacerdots.
“En relació amb algunes informacions difoses per la premsa, puc confirmar que durant els dies del pròxim viatge apostòlic, el Sant Pare es reunirà amb algunes víctimes d’abús per part de membres del clergat a Espanya”, ha explicat la Santa Seu en una nota difosa a última hora als mitjans acreditats davant del Vaticà. “La trobada ha estat organitzada per l’Església espanyola”, han afegit les autoritats vaticanes en precisar aquest detall, no menor, perquè situa la iniciativa en els bisbes espanyols.
No hi haurà, però, més informació fins després que la trobada tingui lloc, “en respecte de les víctimes, de la seva voluntat i de la seva privacitat”, han conclòs.
Com Francesc
La decisió s’emmarca en una pràctica que el difunt Francesc ha repetit en altres viatges —Irlanda, Xile, Alemanya— amb resultats i lectures molt diferents segons qui les observa. Per a alguns supervivents i organitzacions de víctimes, aquestes trobades privades són insuficients, fins i tot contraproduents: permeten a l’Església catòlica mostrar proximitat personal sense que això es tradueixi en conseqüències institucionals ni en rendició de comptes per als responsables. Per al Vaticà, són un gest d’acompanyament pastoral que no s’ha de confondre amb un procés judicial o disciplinari.
Per la seva banda, Espanya fa anys que afronta de cara una crisi d’abusos que va trigar massa a reconèixer. La investigació impulsada pel Defensor del Poble i els treballs periodístics que la van precedir van posar xifres —desenes de milers de víctimes estimades— a un problema que la Conferència Episcopal espanyola havia tractat durant dècades amb una barreja de negació i gestió interna. Que la visita del papa inclogui aquesta trobada és, com a mínim, un reconeixement que el tema no es pot obviar. El que passi dins d’aquella sala, si és que se’n arriba a saber res, és una altra història.
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