Anticorrupció demana dades dels contactes amb l’exfiscal general
Ana Cabanillas
La Fiscalia Anticorrupció de l’Audiència Nacional sol·licita al jutge Santiago Pedraz més actuacions en el marc del cas Leire, i reclama que la Fiscalia General de l’Estat informi sobre les reunions que es van mantenir a la seu del Ministeri Públic amb membres de la trama, després que l’informe de l’UCO inclòs en el sumari, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, informés d’almenys cinc reunions de Díez en l’organisme, a més de contactes amb l’exfiscal general de l’Estat Álvaro García Ortiz.
En un escrit remès al jutge Pedraz, en què també sol·licita la declaració com a testimoni de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. A més, Anticorrupció sol·licita que en aquest informe el Ministeri Públic s’inclogui també la relació de "reunions mantingudes" a la seu de l’organisme públic entre els mesos d’abril del 2024 al juny del 2025 per part dels membres de la trama: la mateixa Díez, l’advocat a sou del PSOE, Jacobo Teijelo, José García Cabrera, Javier Pérez Dolset i el mateix Oliver.
Geolocalitzada
En l’informe de la Guàrdia Civil es fa referència a cinc reunions, i en alguna Díez va ser geolocalitzada mitjançant una aplicació de navegació que la situava al carrer de Fortuny, on es troba la seu de la Fiscalia General de l’Estat. En aquestes reunions, la fiscalia es va moure per iniciar investigacions internes contra els agents que investigaven causes que afectaven el Govern.
El jutge Pedraz haurà de resoldre sobre aquesta petició i d’altres que inclou l’escrit de fiscalia. Entre aquestes, sol·licita recollir informació de l’empresa pública "Residuos Urbanos de Jaén SA", on la trama presumptament va col·locar una denunciant del fiscal Grinda, suposadament amb mediació del diputat del PSOE per Jaén Juanfran Serrano. "Juanfran ha sigut obedient", va arribar a presumir Díez en una conversa amb la treballadora implicada.
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