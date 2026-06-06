Crítiques a l’UCO
Cerdán parla de campanya per "destrossar persones"
Cristina Gallardo
Qui va ser secretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha emès un comunicat desvinculant-se de qualsevol relació amb la trama que suposadament estaria dedicada a sabotejar causes dirigides contra el Govern i finançada des de Ferraz. Acusa la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil d’orquestrar una campanya l’objectiu de la qual "no és investigar delictes, sinó destrossar persones".
"Fa just un any ja vaig ser objecte d’una campanya mediàtica semblant instada per una altra actuació d’aquesta mateixa unitat de la Policia Judicial que va comportar fins i tot el meu ingrés a la presó sota l’acusació d’haver cobrat un mínim de 5 milions d’euros", recorda en la seva nota, per afegir que "aquesta afirmació s’havia de justificar llavors amb un informe patrimonial que, un any després, no ha sigut emès encara pels experts d’aquesta unitat de la Policia Judicial".
Per a l’exdirigent socialista, es tracta de "destruir el prestigi, el nom i l’honorabilitat de determinats ciutadans que sectors de l’Estat perceben com a molestos". Segons el seu parer, la policia judicial no inicia investigacions sobre fets concrets amb aparença delictiva i després en busca els responsables, sinó a la inversa.
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