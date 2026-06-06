Tempesta judicial i política
La directora de la Guàrdia Civil i Díez es van escriure després de les reunions
González va enviar missatges a la fontanera, que després va esborrar, al ser alertada internament de la "campanya de descrèdit" contra l’UCO
Segons Marlaska, les dues dones no van abordar assumptes relatius a la Guàrdia Civil
Ana Cabanillas
El sumari del cas Leire ha posat en el focus la relació entre l’exmilitant socialista, imputada per maniobrar per desactivar causes judicials que afectaven el Govern, i la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Una relació on es van produir almenys tres reunions entre desembre del 2024 i abril del 2025, segons acredita la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, que apunta que la relació que hauria continuat a través de missatges després d’aquesta última cita, en virtut dels missatges enviats entre totes dues.
Després que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, negués la setmana passada que s’hagués produït trobada "de cap tipus" entre Díez i González, el ministre va reconduir les seves paraules aquest divendres, quan es va escudar que aquestes trobades no havien abordat assumptes relatius a la Guàrdia Civl. Aquestes paraules van arribar després que la Guàrdia Civil emetés aquest dijous a la nit un comunicat oficial on admetia l’existència d’almenys dues reunions, però rebaixant-les trobades "ràpides" d’"uns 15 minuts", en un intent per marcar distàncies.
L’exagent Villalba
El comunicat assegura que les cites es van produir als voltants de l’organisme, no a la seu oficial, i que en aquestes converses es van produir "sense al·lusions al treball de la Guàrdia Civil". En l’última reunió, admet el comunicat, Díez li va plantejar situar al seu departament a l’exagent Rubén Villalba –imputat en el cas Koldo per donar-li presumptament una xivatada que era objecte d’investigació–.
Aquesta oferta, de la qual va informar EL PERIÓDICO, s’hauria tractat en l’última reunió que van tenir, que l’UCO situa el 2 d’abril del 2025. Des d’aleshores, sosté el comunicat oficial, no s’haurien produït més trobades entre totes dues. Però l’informe de la investigació sí que acredita converses entre totes dues que van tenir lloc després d’aquesta reunió, que hauria acabat abruptament, segons la versió oficial. El comunicat diu que en aquesta trobada "la directora rebutja de ple" la proposta de Díez, "recordant-li que es trobava sense destinació per la seva presumpta implicació en un cas judicial, donant-se per finalitzat immediatament l’esmentada trobada".
L’informe detalla missatges de Leire Díez que fan referències a múltiples converses amb la directora de la Guàrdia Civil, com el 9 de maig, on assegura l’advocada de Koldo Garcia, Leticia de la Hoz, haver-li "passat" informacions periodístiques a González. Però més enllà de les mateixes declaracions de Díez, l’informe acredita l’existència de missatges entre totes dues l’11 de maig del 2025 a les 09.16 hores, més d’un mes després de la seva última reunió.
Missatges temporals
Els missatges, detalla la UCO, van ser eliminats per part de la mateixa González aquell mateix dia, quan va activar els missatges temporals. Aquest esborrament es produiria poc després d’una reunió d’alt nivell a la Guàrdia Civil, en la qual es va alertar sobre les maniobres de les clavegueres del PSOE per "desacreditar" l’UCO.
.En aquesta reunió, celebrada el 8 de maig del 2025, van participar el número dos de González, el director adjunt operatiu (DAO) de la Guàrdia Civil, el tinent general Manuel Llamas, amb Alfonso López Malo, el cap de la Policia Judicial, de la qual depèn de l’UCO. Entre els assumptes a tractar hi havia un document, batejat " Campanya descrèdit UCO..doc ", elaborat pel departament d’informació econòmica de l’UCO (DIECAN), segons consta l’informe incorporat al sumari, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. En aquesta reunió es va abordar aquesta nota, "on s’informava que Leire DiaZ tenia control sobre la Directora de la Guàrdia Civil i que s’estava fent una campanya de descrèdit contra la Unitat Central Operativa", segons descriuen els investigadors.
López Malo va demanar al DAO que el contingut d’aquesta nota "fos posat en coneixement de la directora de la Guàrdia Civil". Després d’aquesta petició, "el DAO li va respondre que la directora general ja n’estava informada", detalla l’informe de l’UCO. La data també és rellevant, perquè és precisament en aquell període quan els investigadors situen l’inici d’expedients interns contra els investigadors dels casos que afectaven el Govern. "Entre el 09.05.2025 i el 14.05.20255, per part de la Direcció General de la Guàrdia Civil", detalla l’informe, "va tenir lloc la incoació d’una informació reservada dirigida sobre els investigadors de la Unitat Central Operativa", detalla l’informe.
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