Màxima pressió a l’Havana
Els EUA sancionen el president de Cuba i el fill de Raúl Castro
La mesura forma part de l’ofensiva llançada per Washington contra les autoritats cubanes, a més del "circ energètic"
Abel Gilbert
Els Estats Units van fer ahir un nou pas com a part de l’ofensiva contra les autoritats cubanes. A més de l’"apagada energètic" que ha deixat l’illa a les fosques, i és una font de profund malestar social gairebé diari, Washington va intensificar les sancions financeres per erosionar el poder del Govern. El Departament ha inclòs en la seva llista el president Miguel Díaz-Canel i la seva dona, Lis Cuesta Peraza, així com el fill de Raúl Castro, el coronel Alejandro Castro Espín. La llista de l’Oficina de Control d’Actius Estrangers (OFAC) és molt més àmplia i apunta contra les suposades propietats o actius financers de les persones incloses en una Llista de Nacionals Especialment Designats i Persones Bloquejades (SDN).
L’anunci del Departament del Tresor va apuntar contra Castro Espín, conegut com el Tuerto, un oficial amb un paper important en l’aparell d’intel·ligència i de seguretat de l’Estat cubà i que va participar d’una manera activa en les negociacions que es van portar a terme amb l’Administració de Barack Obama que van possibilitar el restabliment de les relacions bilaterals amb Washington, el 2014.
Crida l’atenció als analistes l’absència entre els sancionats de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, net de Raúl Castro, coronel del Ministeri de l’Interior, assenyalat reiteradament com l’interlocutor dels enviats de l’Administració de Donald Trump des que va començar a accentuar-se la pressió de la Casa Blanca. En aquest context es va saber, a més, la suspensió d’operacions de Visa i Mastercard a l’illa a partir d’avui.
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Un pont destrossat, un conductor atrapat al riu a Sallent i xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió
- Josep Vidal, metge i catedràtic: 'Des de l'atenció primària es pot fer tota la carrera acadèmica fins arribar a ser catedràtic
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h