En clau europea
Els obstacles d’Albània cap a la UE
El primer ministre albanès, Edi Rama, aspira a integrar el seu país a la UE el 2030, tot i que hi ha moltes reserves entre els Vint-i-set, que li exigeixen que actuï per poder tancar el Tractat d’Adhesió. La corrupció rampant,
el poder dels grups criminals i els atacs a la llibertat de premsa hi juguen en contra.
Eliseo Oliveras
Albània ha aconseguit obrir la fase final de les negociacions de la seva adhesió a la Unió Europea (UE) en la Conferència Intergovernamental del 26 de maig, seguint els passos de Montenegro. Tots dos països són els candidats a l’adhesió que més han avançat en la negociació. Però Albània encara arrossega greus deficiències, com mostren els recurrents escàndols de corrupció, el poder del crim organitzat, les sessions caòtiques al Parlament, el fosc finançament dels partits polítics i la intimidació als periodistes.
El primer ministre albanès, Edi Rama, aspira a integrar el país a la UE el 2030, gràcies al suport de la Comissió Europea, tot i que hi ha moltes reserves entre els Vint-i-set. Rama, en el poder des del 2013, ha aconseguit sobreviure a successius escàndols, com la dimissió dels seus ministres de l’Interior Saimir Tahiri (2017) i Fatmir Xhafaj (2018) acusats de protegir narcotraficants, les gravacions sobre compra de vots per grups criminals revelades per la premsa alemanya (2019) i el cessament de la vice primera ministra Belinda Balluku el 26 de febrer, acusada de corrupció en l’adjudicació de contractes d’infraestructures.
Des d’aquesta setmana, Rama s’enfronta a massives protestes sota l’eslògan "Albània no es ven" contra l’aprovació sense transparència de la construcció de grans complexos turístics promoguts per la família del president dels EUA, Donald Trump (la seva filla Ivanka i el seu marit Jared Kushner), en una zona protegida de la costa a l’àrea de Zvërnec i l’illa de Sazan amb una inversió prevista de 3.400 milions d’euros.
Canvis legislatius sota lupa
Rama va afirmar desafiant el 2 de juny: "No hi ha cap possibilitat que aquesta inversió es paralitzi mentre jo hi sigui". Però l’agència especial contra la corrupció i el crim organitzat d’Albània (SPAK) ja investiga els canvis legislatius adoptats per facilitar el projecte i ha ordenat congelar els fons bancaris del grup que va adquirir els terrenys, una firma vinculada als empresaris Mutaz i Ramez Al-Khayyat de Qatar, segons l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).
Malgrat l’avenç aconseguit en la Conferència d’Adhesió, els ministres dels Vint-i-set van detallar al maig al Govern albanès una llarga llista de tasques prèvies per poder tancar els principals capítols del Tractat d’Adhesió. La UE reclama a Rama la reforma de la legislació electoral perquè els comicis siguin més nets i posar fi a les xarxes de clientelisme, així com dotar el Parlament d’un paper efectiu de control del Govern, aturar l’assetjament dels periodistes i protegir la llibertat d’expressió. La intimidació i els atacs contra els periodistes per part de polítics i grups criminals s’han normalitzat a Albània, assenyala el Balkan Investigative Reporting Network. La Federació Europea de Periodistes (EFJ) va documentar almenys 35 atacs a la llibertat de premsa en un país amb únicament 2,7 milions d’habitants.
El llarg document de la UE dedica atenció especial a la corrupció i al poder dels grups criminals a Albània. Els Vint-i-set destaquen que la "corrupció preval en la majoria de les àrees de la vida pública i empresarial, incloent-hi totes les branques del govern central i local i en les institucions" i critiquen les negatives del Parlament albanès a aixecar la immunitat als investigats per corrupció. Albània suspèn a l’índex mundial de Transparency International amb una puntuació de 39 sobre 100 el 2025, i empitjora des del 2024.
Màfies i sistema judicial
Davant el crim organitzat, la UE destaca que "la policia segueix d’una manera molt vulnerable la corrupció" i insta a reforçar la investigació dels grups criminals i les xarxes de blanqueig, tant en el narcotràfic com en el tràfic de nens i dones per a l’explotació sexual. Els Vint-i-set també remarquen les greus deficiències del sistema judicial, la influència indeguda dels polítics i la inacció davant les conductes delictives de jutges i fiscals.
Els principals grups narcotraficants albanesos (Bajri, Habilaj i Shkoder) controlen regions senceres del país, estan estretament vinculats amb la classe política, financen les seves campanyes, compren vots i amenacen jutges i fiscals, segons assenyalen els informes d’Europol, Human Rights Experts i Global Initiative against Transnational Crime. Albània és un dels productors de cànnabis més grans d’Europa i és un distribuïdor clau de la cocaïna per Europa, amb un negoci anual de més de 4.500 milions, segons Europol.
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