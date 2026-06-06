3 de novembre
Enquestes de les eleccions als Estats Units 2026: així estan els sondejos sobre Trump i les ‘midterm’
Enquestes de les eleccions generals a Espanya: així estan els sondejos
Jose Rico
Els Estats Units han iniciat el compte enrere per al primer gran examen al segon mandat del president Donald Trump. El 3 de novembre del 2026, la convulsa política del magnat republicà afrontarà l’escrutini de les urnes en les eleccions legislatives de mig mandat, les conegudes com a ‘midterm’. En aquests comicis està en joc el control de les dues cambres del Congrés dels EUA (la Cambra de Representants i el Senat) i, històricament, la cita se li sol entravessar el partit que ostenta la Casa Blanca.
Si es manté l’aritmètica actual, amb una majoria republicana a les dues cambres, Trump podrà seguir endavant sense frens amb la seva agenda política fins a les eleccions presidencials del 2028. Però si els demòcrates recuperen alguna de les cambres, podrien bloquejar les grans iniciatives, forçar la paràlisi legislativa i, en cas d’aconseguir la Cambra de Representants, posar en marxa un hipotètic ‘impeachment’, el procés de destitució del president.
A més del repartiment d’escons, les ‘midterm’ serveixen com a termòmetre per mesurar el descontentament amb la política del president. A sis mesos vista, Trump atresora un nivell rècord d’impopularitat, amb un grau de desaprovació entre l’electorat proper al 60%.
En les eleccions legislatives es renoven els 435 escons de la Cambra de Representants, els diputats dels quals són elegits cada dos anys, i 35 dels 100 escons del Senat, on cada senador és elegit per a un mandat de sis anys. La majoria republicana a la Cambra baixa, molt dèbil: el partit de Trump té just els 218 escons que atorguen la majoria absoluta, per la qual cosa perdria el control només retrocedint un diputat. Al Senat, el repartiment d’escons és de 53 republicans i 47 demòcrates.
A sis mesos per a les ‘midterm’, les enquestes reflecteixen una tremenda igualtat entre republicans i demòcrates, amb un bon grapat d’escons encara en disputa a les dues cambres. En el cas de la Cambra de Representants, les projeccions dels principals mitjans de comunicació i portals especialitzats en demoscòpia situen els demòcrates més a prop de la majoria absoluta, tot i que hi ha almenys una quinzena de diputats encara en lliça.
Al contrari, els sondejos sobre el Senat donen més esperances als republicans de mantenir el control de la Cambra alta. S’ha de tenir en compte que els republicans posaran en joc en les ‘midterm’ més senadors que els demòcrates. En concret, dels 35 escons que es renovaran, 22 són republicans i 13 són demòcrates. Dels 65 escons que no es renovaran, els demòcrates en tenen 34 i els republicans, 31.
Si els demòcrates recuperen la Cambra de Representants, per a la qual cosa només necessitarien un escó més dels que tenen ara, podran decidir quines lleis es debaten al Congrés, cosa que deixaria fora de l’abast de Trump qualsevol iniciativa d’envergadura, i passarien a presidir els comitès de la Cambra baixa, una cosa que els permetria, per exemple, impulsar investigacions contra el president. Si els republicans perden el Senat, els demòcrates podran vetar les nominacions judicials de Trump, limitar la seva política exterior i presidir també els comitès de la Cambra alta.
En el cas de l’‘impeachment’, la Constitució dels EUA explicita que és la Cambra de Representants l’única que pot iniciar el procediment, mentre que el Senat s’ocupa del judici polític en si mateix. El 2020, durant el primer mandat de Trump, els demòcrates van utilitzar la seva majoria a la Cambra baixa per activar el procés de destitució, però la majoria republicana a la Cambra alta va facilitar l’absolució del president.
El 3 de novembre també hi haurà eleccions a 36 estats per elegir els seus governadors i renovar els seus parlaments i càrrecs fonamentals per al procés electoral. Els resultats d’aquestes votacions podrien tenir una importància vital perquè el partit que controli els secretaris d’Estat i els fiscals generals jugarà un paper decisiu en la certificació de les presidencials del 2024.
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