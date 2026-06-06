Feijóo desafia Junts i el PNB a "ajudar-lo" per anar a eleccions
Marlaska recolza la directora de la Guàrdia Civil mentre no sorgeixin noves proves dels seus contactes amb la ‘lampista’ del PSOE
Mariano Alonso Freire
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, desafia el PNB i Junts en un vídeo publicat ahir a les xarxes socials, poc després de les primeres paraules de Pedro Sánchez sobre el cas de Leire Díez, en què el president del Govern nega que donés cap ordre o que l’haguessin informat de la trama per intentar acovardir comandaments de la Unitat Central Operativa (UCO). "La bona notícia és que tot plegat s’acabarà, amb ajuda d’altres partits o sense. Abans o després, Espanya tornarà a tenir la paraula", afirma Feijóo en clara referència als nacionalistes catalans i bascos, en una gravació de gairebé dos minuts.
El vídeo comença amb Feijóo assegurant que aquesta setmana ha estat "força al carrer". "La majoria de vosaltres m’heu mostrat la vostra total estupefacció pel que passa. La corrupció del Partit Socialista sembla no tenir final, és veritat", afegeix el líder popular.
Sense "casualitats"
Feijóo contesta també a les afirmacions del Govern que s’estarien produint sospitoses casualitats. "He sentit al Govern dir que no creuen en les casualitats, i jo tampoc. Si hi ha 14 jutges investigant, 12 sumaris als jutjats, 18 delictes i gairebé un centenar de persones, és perquè tenim el Govern més corrupte de la història democràtica d’Espanya. Òbviament. És un drama, ho sé. Tot surt a la llum perquè el Govern està podrit. Però Espanya no. La democràcia continua funcionant", remarca.
Feijóo conclou sobre l’Executiu del PSOE: "Avui sabem que ja van arribar corromputs, que la corrupció ha infectat 11 ministeris i el Palau de la Moncloa, que no van deixar de corrompre’s ni en la pandèmia, sabem que es van corrompre des de l’esglaó més baix fins al nivell més alt, des del porter de puticlub que van col·locar d’assessor [amb referència al que va ser ajudant de l’exministre José Luis Ábalos, Koldo García] al Consell de Ministres. Sabem que es van corrompre dirigents en actiu, familiars... i fins i tot els qui s’havien retirat, com el senyor Zapatero, i que es van corrompre per tapar-ho tot, com veiem aquests dies". Feijóo conclou que "hi haurà eleccions, i hi haurà canvi, i amb el canvi un Govern decent, que pensi només en la gent".
El ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tornat a recolzar, però d’una forma cautelar, a la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Ha assegurat als mitjans aquest divendres que creu en el que ha afirmat González en un comunicat, en el qual parla de dues (o tres) reunions amb Leire Díez en què no s’hauria tractat de les activitats de la trama de corrupció que manejava.
Marlaska no es planteja el cessament de González, però només de moment, "mentre aquestes trobades hagin sigut en la forma descrita", ha condicionat.
En tot moment d’una atropellada compareixença, el ministre es va basar en el que ella li va dir: "Em remeto al comunicat d’ahir", va declarar. "El que em va dir ella és per a mi l’important: no va tenir cap contacte amb Leire en què hi hagués cap referència a la trama".
El ministre s’ha basat en el que sosté González, sense negar el fet dels contactes amb Leire Díez i sense tancar la porta que sorgeixin altres evidències, i, per tant, a una altra reacció seva. "Si hi hagués algun tipus mínim de prova sobre alguna conversa relativa a la trama, portaria una altra resposta per la meva banda", ha dit.
El Partit Popular ha reaccionat immediatament a les declaracions de Marlaska exigint la seva dimissió. A més, aprofitant la majoria al Senat, ha cridat a comparèixer a la Cambra alta Mercedes González perquè expliqui la seva relació amb Leire Díez, el contingut de les converses que va tenir amb ella i si sabia alguna cosa de l’una campanya per desprestigiar l’UCO. Gest que també va fer després Vox.
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