La fiscalia sol·licita que Narbona declari com a testimoni
Leire Díez va parlar a la presidenta del PSOE de "reconduir" els atacs al president
Ana Cabanillas
La Fiscalia Anticorrupció de l’Audiència Nacional mou fitxa després de l’aixecament de sumari del cas de Leire Díez i demana que la diputada per Madrid i presidenta del PSOE, Cristina Narbona, declari com a testimoni en la causa que dirigeix el jutge Santiago Pedraz després de conèixer-se els missatges que la diputada socialista va intercanviar amb Díez, imputada en la trama, per la qual revelava conèixer les maniobres per desactivar procediments judicials que afectaven el Govern.
L’informe de l’UCO, conegut després de l’aixecament del secret de sumari aquesta setmana, recollia una sèrie de missatges entre totes dues el 24 d’abril del 2024, el mateix dia en què Pedro Sánchez va publicar la seva carta a la ciutadania i va començar un període de cinc dies de reflexió després de la primera imputació de la seva dona, Begoña Gómez.
En aquests informes, Díez li va parlar a Narbona de "reconduir" els atacs al president, donar "ajuda qualificada" i capgirar l’assumpte "com un mitjó". Narbona es donava per assabentada de tot l’assumpte.
Des del PSOE traslladen el seu suport a Narbona. "Ple suport a Cristina Narbona i plena col·laboració amb la Justícia". Narbona va assegurar a aquest diari que espera que el jutge li truqui aviat: "Estic desitjant testificar perquè no tinc res per amagar".
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