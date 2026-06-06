Eleccions
Fujimori i Sánchez demanen el vot als indecisos per guanyar al Perú
Abel Gilbert
Keiko Fujimori i Roberto Sánchez van tancar les seves campanyes electorals dijous a la nit amb una mateixa crida als peruans: els dos candidats es van presentar com l’única solució per treure el país de la crisi institucional que arrossega des del 2018. L’abanderada de Força Popular va ser aclamada pels seus seguidors en un estadi de Lima. No gaire lluny d’allà es van reunir els que van anar a escoltar el candidat de centreesquerra. "En els meus recorreguts durant anys, vam comprendre que l’important no és parlar, sinó escoltar. Hi ha necessitats postergades des de fa dècades. Per això soc aquí i tot això canviarà". Fujimori va agrair també el suport d’Álvaro Vargas Llosa i la seva família. Sánchez va fer també la seva apel·lació a seguidors i indecisos. "Aquesta nit beneita en què el poble ens va portar fins aquí, estem segurs que serà el final del caos", va arengar el candidat de Junts pel Perú. "Ve una nova època, una època d’esperança. Ho dic als dos milions de peruans que eren de classe mitjana i ara són part dels pobres del Perú. ¿Com és possible que un milió de nens tinguin desnutrició crònica? ¿Que potser no tenim riquesa? Tenim or, has, coure, però el poble res"
Gairebé empatats
Fujimori i Sánchez van passar al segon competidor, després d’un escrutini que semblava no concloure mai: el recompte va durar gairebé un mes. Van debatre davant de les càmeres i no se’n van treure avantatge. Tots dos arriben a aquesta instància en condicions de certa paritat. L’últim sondeig de la consultora Ipsos atorga a la filla de l’exautòcrata Alberto Fujimori un 51,4%, davant 48,6% de Sánchez. L’escassa diferència és molt semblant al marge d’error contemplat per l’enquestadora. La situació d’empat tècnic podria ser un nou error dels mesuraments i el resultat de diumenge oferir sorpreses, tenint a més en compte que un 21,3% dels ciutadans ha decidit rebutjar els dos competidors i ni tan sols sembla contemplar la possibilitat d’escollir el mal menor.
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