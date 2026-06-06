Balanç de mitja legislatura
Illa es fixa com a reptes el finançament, la llei d’amnistia i la quitació del deute
El president demana al seu Govern "posar la directa" per "executar i complir" el que fixen els pressupostos "en un horitzó d’estabilitat"
Gisela Boada
Queden dos mesos per arribar a l’equador del mandat del Govern de Salvador Illa, però el president ha ofert aquest divendres un primer balanç de la seva legislatura i ha fixat els reptes que té per davant en els dos anys que li queden al Palau de la Generalitat. El primer desafiament important serà "posar l’accent polític" en l’aprovació del nou model de finançament que el seu Executiu, juntament amb el Govern de Pedro Sánchez, va pactar amb ERC. El segon, l’aplicació efectiva de la llei d’amnistia, de la qual encara no té l’expresident i líder de Junts, Carles Puigdemont, entre d’altres, i que espera la decisió del Tribunal Constitucional. I un tercer: la condonació del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).
"M’agradaria que passés en els pròxims dos anys i, millor, en els pròxims mesos", va etzibar en el seu discurs inaugural de les V Jornades Directives de la Generalitat, que es van celebrar ahir a l’Espai Bital, a l’Hospitalet de Llobregat. Són tres assumptes sobre els quals el seu Govern no pot maniobrar gaire més, ja que els relatius al finançament i al deute autonòmic depenen de la majoria del Congrés i l’altre està en mans de la justícia. No obstant, sí que es poden llegir com una petició de confiança a ERC i Junts cap al president del Govern espanyol, que travessa un dels moments més delicats de la legislatura.
La reflexió arriba un dia després que els seus primers pressupostos i la llei d’acompanyament, gràcies a ERC i els Comuns, hagin superat el primer debat parlamentari. Amb els comptes públics ja encarats, Illa considera que és moment d’accelerar en el compliment dels compromisos, tant amb els seus socis d’investidura com amb els quals es va fixar en el seu pla de Govern, en vista de la injecció de recursos que espera rebre ja al juliol amb l’aprovació final. "Des d’ahir tenim un horitzó d’estabilitat", ha apuntat Illa, per "continuar complint els compromisos". De temps n’hi ha deixat clar.
Ho ha dit en un auditori ple del seu equip de Govern, al qual ha emplaçat a continuar treballant. "Toca posar la directa per executar i complir el que dibuixen els pressupostos", ha dit el president en una intervenció en la qual ha parlat de molts dels assumptes que ocupen i ocuparan el seu Executiu, però sense fer cap referència a la crisi oberta amb el sector educatiu, que va rebutjar el dia anterior el preacord assolit entre Educació i els sindicats. Lluny d’exhibir debilitat, Illa ha insistit una vegada i una altra que "s’han fet moltes coses" en tot aquest temps i que "en queden moltes per fer". En matèria de vivenda, amb el Pla de Barris, la incorporació de la IA o per avançar en l’ampliació de l’aeroport del Prat, un projecte del qual ha tret pit davant tots els directius.
Les bondats del FLA
En tota aquesta radiografia del que té per davant el Govern també ha posat sobre la taula la quitació del deute del FLA, que permetria que Catalunya deixés de pagar 1.500 milions d’euros anuals en interessos. "Si no el vols, no ho demanis, li vaig dir al president de Galícia", ha explicat Illa recordant el xoc que va tenir amb el president gallec, Alfonso Rueda (PP), al Cercle d’Economia aquesta setmana. "No és per un sobreendeutament; aquests recursos venen d’un infrafinançament", ha anotat com a resposta a les crítiques del PP. Juntament amb el nou model de finançament, Illa ha situat el FLA com un dels avenços que porten el seu segell.
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Un pont destrossat, un conductor atrapat al riu a Sallent i xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió
- Josep Vidal, metge i catedràtic: 'Des de l'atenció primària es pot fer tota la carrera acadèmica fins arribar a ser catedràtic
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h