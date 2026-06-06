Tensió global
Israel i Hezbol·là intensifiquen els atacs sense un alto el foc clar sobre el terreny
Els líders de Washington i Beirut insisteixen en l’aturada d’hostilitats mentre Netanyahu afirma als ministres del seu Govern que "de moment no hi ha acord" amb la milícia proiraniana
El president libanès denuncia que l’Iran utilitza el seu país com a moneda de canvi al negociar amb els EUA
Andrea López-Tomàs
El president dels EUA, Donald Trump, va definir que un alto el foc "en aquesta part del món" és "quan es dispara d’una manera més moderada". Però les accions de l’Exèrcit israelià al Líban no compleixen del tot amb la seva definició. La intensitat dels atacs contra territori libanès no ha disminuït i la reguera de sang continua tenyint la terra dels cedres. En les últimes 24 hores, l’Exèrcit israelià va matar 32 persones i en va ferir gairebé 200 més, cosa que va elevar el nombre de víctimes mortals a 3.558 i de ferits a 10.870 des del 2 de març, segons xifres del Ministeri de Salut libanès.
A més, Tel Aviv va ordenar el desallotjament forçat de set llogarrets més al districte de Sidó. En algunes, estan desplaçades centenars de persones que són obligades a fugir de nou.
Mentre des de Washington i Beirut els líders insisteixen en el cessament d’hostilitats, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, segueix el seu propi camí. En una reunió amb el seu gabinet dijous a la nit, el mandatari va assegurar als ministres del seu Govern que "de moment no hi ha acord" amb Hezbol·là i que, per això, no sotmetrà a votació l’última versió de l’alto el foc negociat pels EUA fins que la milícia accepti els seus termes, d’acord amb el mitjà israelià Ynet. Els ministres haurien criticat la fràgil treva, i haurien exigit que fos votada en el gabinet abans que Tel Aviv accepti els seus termes, però Netanyahu es va negar a convocar la votació: "Hezbol·là s’hi oposa, i per tant, no prendré una decisió; si hi està d’acord, el presentaré per a la seva aprovació".
Morts durant la treva
Hezbol·là, per la seva banda, va rebutjar les condicions de la treva i manté la seva estratègia. Un oficial israelià va morir dijous en un atac amb míssils antitancs guiats de la milícia al sud del Líban. Almenys 26 soldats i un contractista han perdut la vida des del reinici de les intenses hostilitats el 2 de març passat. La majoria han mort durant la treva. La nit passada el grup xiïta va anunciar nous atacs contra tropes israelianes posicionades a prop del castell medieval de Beaufort, un lloc estratègic al sud de la ciutat de Nabatiye que l’Exèrcit israelià va ocupar diumenge passat. Segons el mitjà libanès L’Orient-Le Jour, les tropes israelianes van intentar de nou ampliar la seva incursió terrestre cap al llogarret de Ghandourieh, al districte fronterer de Bint Jbeil, on combatents de Hezbol·là els van estendre una emboscada, i els va obligar a retirar-se.
La situació humanitària al país arriba a nivells catastròfics. Amb l’augment de les ordres de desallotjament al districte de Sidó, milers de famílies que havien fugit dels seus llogarrets més al sud d’aquesta regió, a 40 quilòmetres de Beirut, han hagut de tornar a desplaçar-se. Davant d’aquestes necessitats humanitàries creixents, les Nacions Unides han duplicat la seva crida d’ajuda al Líban. Ahir, l’organització va llançar una crida d’ajuda al Govern libanès per recaptar 331,5 milions de dòlars addicionals i així arribar a 1,4 milions de persones, cosa que elevava el total de la crida a 639,9 milions de dòlars. Fins al 31 de maig, havia rebut 185,9 milions de dòlars. "En els últims tres mesos, les comunitats del Líban s’han enfrontat a una situació terrible per l’escalada d’hostilitats", va denunciar Imran Riza, coordinador resident i humanitari de l’ONU.
Missatges a Teheran
Durant tota la jornada, les bombes israelianes no van deixar de colpejar el Líban. Al llogarret de Zibdin, al districte de Nabatiye, els atacs aeris israelians van colpejar un grup de paramèdics i la família que entregaven pa. Acte seguit, un dron va atacar una persona que s’havia dirigit al lloc per comprovar l’estat dels paramèdics i la família. De moment, hi ha cinc morts, un d’ells era paramèdica.Durant tota la jornada, les bombes israelianes no han deixat de colpejar el Líban. Al llogarret de Zibdin, al districte de Nabatiye, els atacs aeris israelians han colpejat un grup de paramèdics i la família que estaven entregant pa. Posteriorment, un dron ha atacat una persona que s’havia dirigit al lloc per comprovar l’estat dels paramèdics i la família. De moment, hi ha cinc morts, un d’ells era paramèdica.
"La nostra casa està sent destruïda", va denunciar el president libanès, Joseph Aoun, en una entrevista que va concedir a la CNN. "[L’Iran] està utilitzant el Líban com a moneda de canvi en les seves negociacions amb els Estats Units; és inacceptable", va afegir. "Aquest no és el vostre país, és el nostre país", va continuar dient en un missatge que va dirigir al Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l’Iran. Aoun va voler distanciar-se de Hezbol·là i també es va dirigir al secretari general de la milícia xiïta, Naim Qassem: "El poble del Líban no és el seu poble". El president del Parlament libanès i aliat de Hezbol·là, Nabih Berri, va declarar ahir el seu rebuig del nou acord d’alto el foc, qualificant-lo de "trampa" i de "text injust"."La nostra casa està sent destruïda", ha denunciat el president libanès, Joseph Aoun, en una entrevista a la CNN. "[L’Iran] està utilitzant el Líban com a moneda de canvi en les seves negociacions amb els Estats Units; és inacceptable", ha afegit. "Aquest no és el vostre país, és el nostre país", ha dit en un missatge dirigit al Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica de l’Iran. Aoun ha volgut distanciar-se de Hezbol·là i també ha parlat al secretari general de la milícia xiïta, Naim Qassem: "El poble del Líban no és el seu poble". Al seu torn, el president del Parlament libanès i aliat de Hezbol·là, Nabih Berri, ha declarat aquest divendres el seu rebuig íntegre del nou acord d’alto el foc, qualificant-lo de "trampa" i "text injust".
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