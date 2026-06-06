Visita Lleó XIV
El Papa diu unes paraules en català a l’avió de viatge a Madrid
El Papa sí que parlarà en català en la benedicció de la torre de Jesús de la Sagrada Família
¿Quin paper han tingut els papes en la política internacional? Tres experts reflexionen sobre la seva influència
El Periódico
La polèmica per l’ús del català per part del Papa en la seva visita a Barcelona sembla estar tancada. Fa uns dies, l’arquebisbat de Barcelona, encapçalat pel cardenal Joan Josep Omella, va confirmar que Lleó XIV sí que parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, després d’haver apuntat inicialment en sentit contrari. A pocs dies de la seva arribada a Catalunya, el Pontífex ja ha pronunciat aquest dissabte algunes paraules en català que s’han difós ràpidament per les xarxes socials.
«Us espero, tinc ganes de veure-us», ha dit a l’avió en el qual viatjava de Ciutat del Vaticà a Madrid, la primera de les seves parades a Espanya. L’episodi ha tingut lloc quan una periodista de Ràdio Estel l’ha interpel·lat per oferir-li com a regal una revista dels germans Agustins de Barcelona i li ha demanat unes paraules per a la comunitat cristiana catalana. La periodista li ha anat dictant la frase paraula per paraula perquè Lleó XIV pogués repetir-la.
- Pau Palomar, de Castellnou: de treure una de les millors notes de selectivitat a fer pràctiques de física a Suïssa i a estudiar als Estats Units
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
- Un pont destrossat, tres persones rescatades de dos cotxes a Sallent i el xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Sílvia Orriols lamenta a la Patum 'que hi ha qui no sap gaudir de la festa
- El poble medieval de Catalunya que amaga pintures rupestres i un dels grans tresors ibèrics del país