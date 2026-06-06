Acte al Palau Reial
El Papa agraeix a Espanya el seu «compromís actiu amb la pau» i la defensa del multilateralisme
Lleó XIV anima els espanyols en el seu primer discurs del viatge apostòlic a «harmonitzar les demandes d’autonomia i d’unitat»
Pilar Santos
Lleó XIV ha triat el Palau Reial per llançar un missatge que transcendeix les fronteres de l’Església. En el primer discurs del seu viatge apostòlic a Espanya, pronunciat davant els Reis, el president del Govern, Pedro Sánchez, i les principals autoritats de l’Estat, el Pontífex ha dibuixat una defensa del diàleg, la convivència i el multilateralisme en un moment marcat per les guerres, la polarització política, el qüestionament de les institucions internacionals i el desinterès que provoquen les xarxes socials.
El Papa ha començat reconeixent el paper que Espanya exerceix a l’escenari internacional. Ho ha fet agraint al país el seu «compromís actiu amb la pau» i la seva fidelitat al «dret internacional i al multilateralisme», una referència especialment significativa en un context de creixent inestabilitat geopolítica. Lleó XIV ha situat Espanya com un actor compromès amb la construcció de consensos i ha reivindicat el valor del diàleg entre Estats davant les temptacions de replegament que recorren bona part d’Occident. «Convido tothom, per amor a la veritat, a abandonar les narratives divisives i polaritzants de la vostra realitat social i de la seva història, per passar de les simplificacions estèrils a l’apreciació fecunda de la complexitat. Veig aquí una vocació específica d’Europa de la qual Espanya és protagonista original i fonamental», ha remarcat. El Pontífex ha demanat a les autoritats públiques més recursos per a l’educació, la universitat, la investigació i l’enfortiment de la societat civil com a pilars d’una democràcia sòlida.
El Pontífex ha pronunciat la seva intervenció al Saló de Columnes del Palau Reial, on ha arribat a les 11.45 hores, un quart d’hora més tard del previst. Felip VI i Letizia l’han rebut a peu de cotxe, a la plaça de l’Armeria, on des de les nou l’esperaven ja dos milers de persones. Més tard, ja a la tribuna, ha saludat la princesa Elionor i la infanta Sofia.
El Papa ha començat el seu discurs amb referències a l’Apòstol Santiago i ha anat trufant-lo amb els pensaments dels representants del misticisme espanyol com sant Ignasi de Loyola, santa Teresa i sant Joan de la Creu.
Al passatge final, al reforçar la idea d’Espanya com a país clau en la defensa de la pau, també ha animat els ciutadans espanyols a «harmonitzar les demandes d’autonomia i d’unitat», la segona referència a la pluralitat del país després d’esmentar al principi la «multiforme identitat» d’Espanya.
Abans dels discursos del Papa i de Felip VI, tots dos, acompanyats de Letizia, la princesa Elionor i la infanta Sofia, han saludat al Saló del Tron les principals autoritats espanyoles, entre altres membres del Govern i els expresidents Felipe González, José María Aznar i Mariano Rajoy. José Luis Rodríguez Zapatero va declinar la invitació perquè està centrat en la preparació de la seva declaració davant el jutge els dies 17 i 18 per presumpta corrupció.
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