Pedraz reclama informació bancària de dos anys del PSOE
Els comptes del PSC queden de moment fora de l’escrutini del magistrat malgrat que també els havia sol·licitat l’UCO
Cristina Gallardo
El jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz ha accedit a les peticions dels agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que investiguen la trama de Leire Díez i ha sol·licitat a l’Agència Espanyola de l’Administració Tributària (AEAT) que elabori un informe que contingui informació dels moviments bancaris del 2024 i 2025, el període que coincideix amb l’activitat de la presumpta ‘fontanera’ Leire Díez.
Es demana la mateixa informació sobre alguns dels imputats en aquest procediment, que indaga pagaments fets des del partit en el Govern per alimentar una trama que presumptament busca sabotejar causes judicials que afecten els seus membres. En concret, segons la resolució a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, es demana informació sobre "comptes bancaris en les quals figuren com a titulars, autoritzats o qualsevol altra figura; també d’imposicions, disposicions o cobraments en efectiu i relacions societàries (Socis i Administradors, societats de les quals és Administrador o Soci, autoritzat en comptes bancaris de persones jurídiques, participants i participades, representants i representats)".
Afegeix que, "en el seu cas" es traslladi la informació que existeixi sobre presentació del model 750 (amnistia fiscal). S’inclou igualment una petició sobre valoració per Hisenda de factures emeses i rebudes i sobre operacions amb terceres persones tant del PSOE com de diversos investigats. La petició suposa, no obstant, una rebaixa sobre les pretensions inicials dels agents, que pretenien que l’escrutini inclogués també tots els comptes del PSC durant els esmentats anys, que ara queda fora, i altres conceptes com els fons d’inversió, valors segurs, fons de pensions i caixes de seguretat.
A partir d’una factura
L’UCO pretén aclarir amb aquesta investigació si va existir una "instrumentalització d’operacions comercials dins dels fets que s’investiguen", és a dir, si s’ocultava el finançament a la trama de Leire a través d’aquestes operacions. I ho requereixen després d’obtenir una factura que, tal com va informar EL PERIÓDICO, va ser aportat per una fundadora del mitjà de comunicació Crònica Lliure, en el qual tenia participacions Leire Díez.
Es tracta de la facturació a l’empresa Iki Group Comunications de la inserció en aquest mitjà de publicitat d’una campanya del PSOE a Catalunya per a les Eleccions Europees del 2024 per un total de 18.125 euros, un preu que la mateixa testimoni va considerar "desorbitat" en funció del preu de mercat i el nombre de visites i visibilitat d’aquesta web. Els investigadors creuen que es va poder alimentar econòmicament la trama de Leire Díez mitjançant el pagament de preus inflats per inserir publicitat electoral en aquesta pàgina web informativa.
El PSC sí que es veu afectat en relació amb les relacions comercials que pogués haver mantingut amb el Grup IKI, i referent a això es reclama a l’empresa l’aportació de contractes, factures, justificants de pagament, resultats dels serveis rebuts i qualsevol altra informació sobre això. S’hi suma una altra petició sobre les relacions d’aquesta empresa de publicitat amb Crònica Lliure. Des de fa dies, via comunicat, el PSC assegura "almenys des del 2012, des que hi ha registres, el PSC no ha mantingut ni manté cap relació contractual amb l’empresa Iki Group Communications" i que "és rotundament fals que s’hagi contractat amb l’empresa ‘Crónica Libre’, tal com hem comunicat a l’autoritat judicial".
D’altra banda, el jutge de l’Audiència Nacional demana a l’UCO que indiqui "els comptes bancaris concrets en què la senyora Leire díez hagi rebut pagaments en relació amb els fets que en relació amb aquests fets s’investiguen i els comptes dels quals procedirien aquests pagaments al final que siguin aportats a la causa. També que concreti els comptes bancaris dels investigats que es tinguin identificades com a relacionats amb els pagaments efectuats en relació amb els fets investigats". Tot això sense perjudici del que resulti de la posterior instrucció de la causa i la "possibilitat d’ampliar les indagacions si s’aportés nova i rellevant informació que les justifiqués".
- La jutgessa sospita que Jonathan Andic es va desfer del mòbil perquè va desactivar l’aplicació de comptar passos just abans de viatjar a l’Equador
- 120.000 nens es quedaran sols a casa aquest estiu: “Els meus fills passaran les vacances entre quatre parets i enganxats a una pantalla per entretenir-se”
- Comprar habitatge en aquest poble de Catalunya costa menys de 90.000 euros: pisos reformats amb garatge i piscina
- Una nena de 10 anys està en estat crític després d'empassar-se per una teulada a Balsareny
- Un pont destrossat, un conductor atrapat al riu a Sallent i xoc d'un tren amb un arbre, entre les incidències de la pluja a la regió
- Josep Vidal, metge i catedràtic: 'Des de l'atenció primària es pot fer tota la carrera acadèmica fins arribar a ser catedràtic
- Indignació de la família de l'exregidor de Manresa mort Eduard Teixeiro: “S’homenatja qui va protagonitzar episodis molt greus de maltractament dins l'àmbit familiar”
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h