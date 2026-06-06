El rei Felip VI destaca el "dolor" pels casos d'abusos a l'Església i avala la "claredat i fermesa" del papa Lleó XIV
El monarca celebra l’aposta del pontífex per la "unitat" i afirma que és un "vehicle i instrument per a la pau"
Miquel Vera Ligero (ACN)
El rei Felip VI ha recordat aquest dissabte el "dolor" causat pels casos d’abusos sexuals viscuts en el si de l’Església catòlica i ha afirmat que "ni són ni poden ser representatius de la immensa comunitat eclesial". En un discurs davant el papa Lleó XIV, el monarca ha avalat la "claredat i fermesa" del pontífex en aquest assumpte i ha ressaltat que aquestes actituds són "essencials" en el procés de reparació del "dany infligit". "Ho són per a les víctimes, per als fidels, per a l'Església i per a la societat en conjunt", ha remarcat en un acte celebrat al Palau Reial de Madrid.
D’altra banda, el Rei ha aplaudit els discursos del Papa a favor de la "unitat" i ha dit que aquesta és un "vehicle i instrument per a la pau".
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