Tempesta judicial i política
Sánchez es desvincula de la trama Leire i nega que conegués "les seves trifulgues"
El president del Govern avança la intenció d’emprendre accions legals contra l’exmilitant socialista en defensa de "l’honorabilitat del PSOE" mentre Bolaños prova d’aïllar-lo del cas
Iván Gil
El president del Govern, Pedro Sánchez, s’ha desmarcat del cas Leire Díez i ha negat tenir qualsevol coneixement sobre les seves activitats. "Ni mai vaig avalar, ni mai vaig tenir coneixement d’una cosa que no hagués tolerat", ha explicat abans de participar en la cimera UE-Balcans Occidentals, que se celebra aquest divendres a Tivat (Montenegro). Sobre la presumpta trama per boicotejar causes judicials contra el partit i el seu entorn que s’investiga en el cas Leire Díez, ha incidit que les informacions conegudes del sumari "ens omplen primer de decepció, segon de preocupació i tercer, també d’indignació". Ha reiterat, després de mostrar-se dubtes per part de la UCO, que "mai he conegut ni mai se m’ha informat sobre les aventures de la senyora Leire Díez perquè mai les hagués tolerat".
Jo no faig el que a mi em van fer", va assegurar amb referència a la "mal anomenada policia patriòtica que em va espiar sent líder de l’oposició". El cap de l’Executiu ha deixat anar que s’està estudiant emprendre accions legals contra l’exmilitant en defensa de l’"honorabilitat i la neteja" del PSOE.
A última hora de la tarda, des de la Moncloa es va negar "rotundament qualsevol trobada" del president amb Leire Díez arran de la publicació d’unes anotacions de l’exmilitant. "El president mai ha conegut, ni avalat, ni ha sigut informat de les trifulgues de Díez, que mai hauria tolerat", van remarcar les fonts oficials. Això després que al matí, des de Montenegro, Sánchez hi insistís: "El meu Govern és un Govern net i el meu partit és un partit íntegre", va dir, per afegir que "les corrupteles d’uns quants no embolicaran" la tasca de l’Executiu i l’organització. Sánchez va demanar temps perquè els serveis jurídics analitzin el sumari. "El PSOE es comunica amb fets, accions i decisions", va assegurar, per avançar que les decisions que es prenguin tindran com a base el "rigor i la solvència".
Deixar treballar la justícia
Així mateix, va reclamar que es deixi treballar la justícia. Davant d’això, ha tornat a carregar contra una "oposició murriera" que va acusar d’utilitzar "el soroll i les insídies per impugnar la tasca d’un Govern que fa que avui Espanya tingui un dels millors moments dels últims 40 anys".
Sánchez també ha defensat tant la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, com a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Totes dues apareixen en el sumari per haver mantingut reunions o contactes amb Leire Díez i el cap de l’Executiu s’ha plegat a les seves explicacions. Sobre Narbona, concretament, va apuntar que "s’està fent referència a una reunió que ja es coneixia, no hi ha res greu ni dolent i per tant ple suport a la presidenta del PSOE". Respecte a la directora de la Guàrdia Civil ha manifestat "confiança en la seva professionalitat i honestedat".
Com està fent des que va esclatar aquesta nova tempesta judicial sobre el partit, Sánchez ha reiterat la seva voluntat d’esgotar la legislatura i també negat la possibilitat d’un "superdiumenge" electoral". Això és, fer coincidir les eleccions generals amb les municipals i autonòmiques del mes de maig que ve".
Per a això va tornar a apel·lar als socis d’investidura i va fer picades d’ullet tant a Junts com també al PNB per tirar endavant els Pressupostos del 2027, que es van reactivar ahir amb la publicació al BOE de l’ordre d’elaboració.
El Govern està encapsulant la suposada trama del PSOE per interferir en causes judicials contra el partit en l’exmilitant Leire Díez i l’exsecretari d’Organització Santos Cerdán. "Persones concretes" que a més "ja no estan en el partit", ha apuntat el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, per defensar que les seves actuacions "no poden enfosquir la tasca del Govern". Molt menys, segons ha recalcat aquest divendres en una entrevista a la Cope, al president del Govern, Pedro Sánchez.
.El titular de Justícia s’ha recolzat en el sumari per concloure que en cap moment aporta indicis que acreditin qualsevol coneixement de la trama per part del cap de l’Executiu. "No hi ha res que acrediti que coneixia res", ha assegurat recolzant-se en el sumari. "Absolutament res que porti a pensar que el president del Govern coneixia res", ha emfatitzat.
A l’Executiu proven de rebaixar també l’efecte de la trama per no haver aconseguit els seus objectius, ja que les persones presumptament extorsionades haurien continuat fent la seva feina amb professionalitat. "Aquí les institucions han sigut un dic" i haurien "funcionat", ha apuntat per contrastar aquesta trama amb el cas Kitchen vinculat al PP. Per tot això, ha traslladat "tranquil·litat" al recalcar que vivim "en un Estat de dret que funciona".
La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, no obstant, sosté en un informe que el contingut dels missatges i àudios interceptats a la suposada organització criminal evidencia que el president del Govern i líder dels socialistes coneixia l’actuació de Leire Díez. "En aquest cas i en paraules de Leire Díez, cosa que s’evidenciaria del contingut dels missatges anteriors és el coneixement per part del president del Govern de l’activitat que venia desenvolupant", diu literalment el document policial.
Es manté ferm
Abans de participar en la reunió del Consell de Justícia i Assumptes d’Interior de la UE, a Luxemburg, Bolaños, ha tornat a insistir davant els mitjans que "no hi ha res, absolutament res, absolutament res, que el president del Govern tingués coneixement d’això". Després d’això, l’ha qualificat com una "persona íntegra" i avisat que "quan té coneixement de la més mínima irregularitat, posa peu en paret" per "de manera contundent expulsar qualsevol persona que pogués indiciàriament cometre alguna irregularitat".
De moment, amb tot, s’ha passat de forçar dimissions davant indicis en les investigacions a exigir proves concloents abans d’actuar. A més de la imputació de la gerent del partit, Ana María Fuentes, el focus de la nova investigació apunta al que era número dos de Santos Cerdán, el diputat i membre de l’executiva federal Juanfran Serrano o la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que s’hauria reunit almenys en tres ocasions amb Leire Díez. Així mateix, l’organització continua evitant querellar-se contra Leire Díez pel mal fet al PSOE, tot i que és una cosa que s’està estudiant i ja no es descarta.
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