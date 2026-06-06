Cinquè any de guerra
Ucraïna aconsegueix frenar la iniciativa russa dels últims dos anys gràcies al «mur de drons» i la millora del reclutament
La ciutat de Sant Petersburg, colpejada per una pluja de drons ucraïnesos
Kíiv reprèn la iniciativa mentre el ritme d’allistament de soldats russos s’ha estancat després de pujar dràsticament el 2024 i el 2025, explica Mikola Bielieskov
Mario Saavedra
No hi ha una sola guerra a Ucraïna; en realitat són dues.
La primera és la terrestre. És una guerra de trinxeres, de soldats utilitzats com a carn de canó, i també un duel de drons militars. Aquest xoc militar se centra en la regió del Donbàs i Zaporíjia, i fa a la pràctica quatre anys que està estancat. Des del 2023, Rússia ha portat la iniciativa i havia aconseguit prendre algunes ciutats importants. En els últims mesos, Ucraïna ha aconseguit equilibrar el terreny de la batalla.
L’altra guerra és un conflicte de «salves», el xut constant de míssils i drons entre les parts enfrontades contra ciutats allunyades del front. Allà ha passat una cosa inèdita aquesta setmana. Sant Petersburg ha sigut colpejada per drons ucraïnesos. És la primera vegada que la segona ciutat russa més gran rep un atac similar des de la Segona Guerra Mundial. Les columnes de fum que sortien de diverses refineries de petroli assolides van entelar el «Davos rus», una reunió internacional de líders econòmics orgull del president Vladímir Putin.
Ha sigut la resposta ucraïnesa als bombardejos russos sobre Kíiv i altres grans ciutats del país dels últims dies, que figuren entre els pitjors que es recorden. Més de 600 drons i 73 míssils (inclosos els hipersònics Iskander i Oreshnik, els més temuts) han colpejat amb ferocitat la capital, on han acabat amb la vida d’una vintena de persones i han destrossat negocis, museus i vivendes.
Ucraïna reequilibra la guerra
En la guerra de l’est del país, la principal novetat és que Ucraïna sembla haver aconseguit frenar l’ impuls que ha mantingut l’Exèrcit rus durant més de dos anys i mig, des de la tardor del 2023. Llavors, després de la fallida contraofensiva ucraïnesa, Rússia va prendre la iniciativa i va començar a guanyar una mica de terreny i a conquistar ciutats, tot i que sense aconseguir que es desplomessin les defenses ucraïneses i a un altíssim cost en soldats.
El reequilibri de forces ho ha aconseguit Kíiv, no gràcies a un gran desenvolupament tecnològic o a una gran entrega d’armes occidental, sinó a petits però substancials canvis en l’estratègia militar, especialment en el reclutament de soldats, el seu principal taló d’Aquil·les. A més, ha aconseguit començar a respondre amb efectivitat a la tàctica russa de penetració en petits grups en determinats punts de l’enorme línia del front.
«Les Forces de Defensa d’Ucraïna han aconseguit trobar una resposta a l’estratègia russa al camp de batalla. Han aconseguit estabilitzar el front i frenar el deteriorament de la situació d’Ucraïna en aquesta guerra, però encara és una cosa prematura parlar de recuperar la iniciativa o de reconquistar grans extensions de territori. La situació continua sent fràgil per a Ucraïna», opina per a EL PERIÓDICOMykola Bielieskov, analista de guerra de l’organització Come Back Alive.
El principal canvi, creu l’analista, no són les creixents onades de míssils russos, sinó l’enfortiment de la línia defensiva al Donbàs. «Ara per ara cap canvi important en aquesta part de la guerra [l’àrea aèria], tret de l’augment del nombre de míssils balístics en els atacs. Probablement l’explicació a aquest augment és simplement que Rússia està gastant la reserva estratègica de míssils acumulada», comparteix. Rússia produeix tandes de míssils, els llança i redueix el nombre de llançaments, fins que torna a omplir els seus arsenals, i tornada a començar. «Els russos produeixen ara entre 60 i 70 míssils balístics al mes, més o menys com fa un any».
Núvol de drons vs. infiltracions
Rússia sempre ha tingut un clara avantatge en el reclutament d’efectius. Primer, pel seu sistema autoritari, que li ha permès reclutar presos a gran escala. A més, té una població tres vegades i mitja superior a la ucraïnesa, i ha ofert grans sumes de diners als voluntaris.
Això ha sigut la base de les seves tàctiques: des de l’ús de «carn de canó» per avançar, com en la presa de la ciutat de Bakhmut; fins a les recents tàctiques d’infiltració, basades en petits grups molt dispersos de dos o tres soldats. Aquestes tàctiques són al seu torn una resposta al «mur de drons» ucraïnès, adoptat per frenar els atacs mecanitzats.
La lògica de la infiltració és senzilla: tot i que les unitats ucraïneses realitzen entre 7.000 i 9.000 atacs diaris amb drons tàctics, resulta difícil detectar i atacar cada petit grup de soldats que intenta envoltar posicions avançades ucraïneses amb poc personal. Alguns grups aconsegueixen acumular-se lentament darrere d’aquestes posicions, posant en risc les tropes ucraïneses i forçant finalment la seva retirada, sosté l’expert.
Lluny de tancar la fase calenta de la guerra
Rússia també ha millorat els seus sistemes de vigilància i reconeixement i la seva potència de foc. La introducció i l’ús massiu de bombes planadores des de principis del 2024 li ha permès tornar a fer servir aviació tripulada al camp de batalla. El 2024, els avions de combat russos van llançar 40.000 bombes planadores, segons una estimació de l’analista. El 2025, Rússia en va utilitzar aproximadament 60.000. Ucraïna no ha aconseguit neutralitzar per complet aquest avantatge rus.
«Encara estem molt lluny de tancar la fase calenta de la guerra. Rússia no està sent capaç d’aconseguir avenços significatius en la línia del front, no pot complir els seus propis plans militars i pateix grans pèrdues. Però això no significa que torni a tornar-se més complaent. El Kremlin buscarà abans una manera de canviar la situació al davant el seu favor que opcions de pau negociada, almenys ara per ara», assegura a aquest diari una font de l’estament de seguretat ucraïnès a la qual s’ha garantit l’anonimat perquè no té permès parlar públicament amb la premsa. «El Donbàs continua sent el principal escull i Putin no renunciarà a ocupar-lo per complet. Els durs atacs aeris són dolorosos, però no canvien l’equilibri de la guerra. Per tant, continua el desgast mutu i s’acosta un altre hivern difícil per a Ucraïna».
Es frena l’increment de tropes russes, millora l’ucraïnès
Des de l’estiu del 2025, el volum de forces russes s’ha estancat entre els 710.000 i els 720.000 soldats, segons l’estimació de Bielieskov; el nombre de morts o ferits ha sigut equivalent al reclutament mensual rus, d’entre 30.000 i 33.000 efectius.
El nou cap del Ministeri de Defensa ucraïnès, Mikhailo Fedorov, ha dit que les Forces de Defensa d’Ucraïna haurien d’aspirar a matar o ferir 50.000 soldats russos al mes per estabilitzar plenament el front. Aquest nivell de baixes soscava la capacitat de millorar la professionalitat de les formacions de primera línia mitjançant una millor transmissió d’habilitats de combat entre els acabats de reclutats.
Alhora, Ucraïna està reduint sostingudament el nombre de desercions i millorant la formació. A més, comença a implementar una mica de rotació, després d’anys en què els soldats pràcticament no tornaven a casa des del front tret de ferits o morts. Així, després de dos anys de desgast, l’ànim a Kíiv ha canviat: tot i que Rússia continua atacant amb drons, artilleria i infiltracions, el seu rendiment militar sembla deteriorar-se. Ucraïna, en canvi, ha reorganitzat les seves brigades en cossos d’exèrcit i ha aconseguit avenços puntuals i una millor integració d’infanteria, drons, artilleria i blindats. El resultat és que les seves unitats comencen a rebre més personal del que perden i a sostenir una relació de baixes més favorable que la russa.
Un punt d’inflexió en la guerra d’Ucraïna
En un article a la revista <em>Foreign Affairs</em>, l’analista Jack Watling afirma que Rússia ja no avança de forma inevitable cap al seu objectiu mínim: controlar tot el Donbass. Moscou continua tenint més de 700.000 soldats en campanya i abundant munició, però les seves unitats estan perdent qualitat. Molts reclutes arriben amb tot just uns dies d’entrenament, hi ha falta d’especialistes tècnics, problemes de corrupció interna i una creixent desconnexió entre el que els comandaments creuen que passa al front i la realitat sobre el terreny. Això fa que Rússia tingui més dificultats per convertir els seus plans en operacions eficaces.
Una sortida favorable per a Ucraïna ja no sembla impossible, tot i que està lluny d’estar garantida.
Putin no ha renunciat a sotmetre Ucraïna, i el Kremlin podria respondre amb una mobilització més àmplia o allargar la guerra amb atacs de drons i míssils durant un altre hivern. Tot i així, si Ucraïna consolida les seves millores i els seus aliats mantenen les armes i les sancions, Moscou podria arribar a veure un alto el foc incondicional com l’opció menys arriscada. Aquest alto el foc seria un èxit per a Kíiv, però també obriria una fase fràgil: pressió per desmobilitzar, fatiga social, reconstrucció econòmica, possibles eleccions i risc que Rússia utilitzi la pausa per desestabilitzar de nou Ucraïna.
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