Revelacions dels àudios
Un talp va posar en contacte l’exmilitant socialista amb Villalba
Cristina Gallardo
El sumari del cas que instrueix el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz, que apunta a una presumpta trama que podria haver sigut finançada des de Ferraz amb l’objectiu de sabotejar investigacions judicials contra el partit en el Govern, revela l’àmplia xarxa de contactes que utilitzava l’exmilitant del PSOE Leire Díez per mirar d’aconseguir informació que li servís a les seves finalitats.
Així ho demostra un dels àudios confiscats als dispositius mòbils de la suposada ‘fontanera’, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, en el qual una persona que no s’identifica però sembla tenir bons contactes a la Guàrdia Civil li transmet informació sobre la situació, fins i tot anímica, en què es trobava el comandant Rubén Villalba, imputat en el cas Koldo entre altres coses per facilitar a l’exministre José Luis Ábalos i al seu assessor Koldo García ‘telèfonos segurs’. El ‘talp’ considera que el coneixement que Villalba té sobre altres guàrdies podria ser útil als interessos de Díez.
Tal com ha publicat aquest diari, Leire Díez es va reunir dues vegades amb Villalba i es va oferir a sufragar-li la defensa i un lloc d’assessor junt amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, a canvi de proporcionar informació comprometedora de responsables del cos que dirigien investigacions que afectaven el Govern.
Durant les indagacions sobre els casos de corrupció en l’òrbita del PSOE, l’UCO va haver de disposar un operatiu de protecció personal per a dos dels agents clau en la investigació de la trama Leire Díez, després que van tenir coneixement de maniobres de l’exmilitant socialista i del seu amic l’empresari Javier Pérez Dolset per "fer palanca" sobre membres de la unitat.
La mesura de seguretat apareix ressenyada en un dels recents informes policials dels quals obren en poder del jutge Santiago Pedraz i al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. El llavors coronel en cap de l’UCO, avui general Rafael Yuste, va ordenar a la seva unitat desplegar activitats de protecció entorn del tinent coronel Balas, cap del DIECAN, o Departament d’Investigació Econòmica i Anticorrupció, i entorn d’un col·laborador seu.
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