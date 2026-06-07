Primàries a Barcelona
Els candidats de Junts expliquen el seu projecte a EL PERIÓDICO: ¿Quina seria la seva primera decisió? ¿Quina relació volen amb Puigdemont?
Martí, Calvo, Freixa i Cuevillas es disputaran la candidatura de Junts a Barcelona: qui són i quins suports tenen
Carlota Camps
Els quatre aspirants a liderar Junts a Barcelona estan ja en mode campanya. Una vegada formalitzada la candidatura a les primàries, Jordi Martí Galbis, Pilar Calvo, Glòria Freixa i Jaume Alonso-Cuevillas tenen fins a l’11 de juny per aconseguir l’aval de, almenys, un 20% de la militància. Aquest primer pas servirà per calibrar les forces de cada un. Si tots superen el tràmit, s’enfrontaran a una votació telemàtica els dies 20 i 21 de juny. EL PERIÓDICO ha contactat amb tots ells per conèixer de primera mà tres qüestions: el seu projecte, quina serà la seva primera decisió si arriben a l’alcaldia i quin tipus de relació volen mantenir amb l’actual direcció del partit, encapçalada per Carles Puigdemont i Jordi Turull.
Barcelona necessita un canvi urgent i mereix molt més. Més ambició com a capital de Catalunya, més respostes per als qui treballen i no arriben a final de mes. El conformisme i el càstig que suposa el govern de Collboni, hereu de Colau, per a les classes mitjanes i treballadores exigeixen un canvi urgent. I tinc un projecte per fer-ho possible.
Em presento perquè Barcelona ha de tornar a governar-se pensant primer en els barcelonins. La Barcelona que estimo ha de ser segura, neta, pròspera, orgullosa de la seva identitat catalana i amb ambició de present i de futur. Si volem que Barcelona torni a brillar, és l’hora de l’«adeu, Collboni; HOLA, Barcelona».
Perquè estimo Barcelona i vull governar-la a prop de la gent. Reivindico la centralitat perquè la gent necessita solucions, no eslògans. Avui es venen receptes simples per a problemes complexos, i això allunya la gent de la política. Barcelona necessita aire fresc i il·lusió. Collboni fa publicitat on diu «tres anys construint Barcelona», ¡quan va governar vuit anys amb Colau!
Em presento perquè percebo una ciutat francament anestesiada, amb una inèrcia de resignació, i això es transmet des del seu govern. Barcelona necessita algú que la desperti. La meva proposta és una ciutat còmoda per als qui hi viuen, hi treballen, hi emprenen, porten els seus fills a l’escola o aixequen la persiana cada matí.
Desgraciadament, la llista és llarga: inseguretat, vivenda i arribar a final de mes. La meva primera decisió serà reunir-me amb la Guàrdia Urbana i els Mossos per traslladar-los el meu recolzament i posar-nos a treballar en els punts negres de la ciutat. El benestar comença per sentir-se segur a la teva ciutat i al teu barri. Sense seguretat no hi ha estat del benestar possible.
La dificultat per accedir a la vivenda, la inseguretat i la degradació de l’espai públic. Però també hi ha una preocupació essencial: la ciutat s’allunya de si mateixa, perd la seva catalanitat i es debiliten els vincles de barri i de pertinença. Totes les meves decisions partirien d’un compromís: escoltar la ciutat juntament amb l’equip de Junts Barcelona. Ningú coneix millor els problemes de Barcelona que els que els viuen cada dia.
Vivenda, seguretat, civisme, mobilitat i llengua. Fa falta més vivenda pública i privada, més adquisició pública mitjançant els drets de tempteig i retracte, i promoure vivenda garantint als petits i mitjans propietaris que cobraran. Incrementar en un 25% el pressupost destinat a vivenda i posar en marxa la campanya «Barcelona, capital de Catalunya».
Quan el dia a dia conviu amb la inseguretat, una mobilitat impossible, un comerç asfixiat, un accés a la vivenda inabastable i una administració que molesta més del que ajuda, la ciutat es torna incòmoda. Realitzaré una auditoria de sentit comú: analitzar i aturar tot allò que complica la vida quotidiana. Tots en sabem trobar exemples a la Barcelona actual.
Un procés de primàries i que els militants decideixin mai és un problema. Som un partit viu, amb ganes, amb iniciativa i amb moltíssim talent a tots els districtes, i escoltar-los sempre és positiu. La relació amb la direcció serà com ho és ara: d’absoluta col·laboració en tot i de màxim respecte envers Carles Puigdemont i Jordi Turull. Estem alineats i això no és incompatible amb disposar d’autonomia en qüestions estrictament locals.
Els militants de Barcelona decideixen sobre Barcelona. Les primàries són democràcia, no tensió. Barcelona és la capital de Catalunya i ha de tenir una veu forta i influent dins del projecte nacional de Junts. La meva relació amb la direcció, igual com amb la resta de candidats, és de lleialtat i col·laboració. És la meva manera de ser.
Un partit sa està sempre preparat per als debats. La direcció nacional és qui ha proposat i recolzat aquest procediment des del principi. A més, Junts per Catalunya és el partit que més defensa l’autonomia municipal dins d’un marc ideològic comú. Sempre ha recolzat els alcaldes en la gestió de la seva realitat.
Benvinguda sigui la tensió quan serveix per confrontar idees, models i projectes, sempre que les persones acabin entenent-se. Amb la direcció vull lleialtat i espero respecte pel criteri propi. Barcelona ha de tenir el seu propi to de veu: qui paga un lloguer, obre una botiga o es queda atrapat en un embús no entén de tàctiques de partit. Junts ha de ser útil a Barcelona, i no al revés, des de la lleialtat. I això exigeix confiança.
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