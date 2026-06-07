A la caseta VIP dels ‘influencers’ de Lleó XIV: «Tinc 700.000 seguidors, perquè després diguin que no hi ha catòlics»
Més de 30 divulgadors de contingut a les xarxes, principalment de temàtica catòlica, han seguit la missa de Cibeles des d’una zona VIP amb seients encoixinats i aire condicionat
Roberto Bécares
L’han batejada com la ‘caseta’, com la de Bad Bunny, i la veritat és que no és tan acolorida —és d’un negre intens—, però les prop de 30 persones que hi ha a dins sí que són força conegudes. A la xarxa. Són instagramers i influencers que acumulen milions de seguidors i centenars de milions de visualitzacions als seus canals. Van sentir la crida —en sentit literal— fa pocs dies, quan el seu mòbil va vibrar per convidar-los, per part de l’organització del viatge apostòlic del Papa, a aquesta mena de zona VIP amb vistes privilegiades a la missa de Lleó XIV a la plaça de Cibeles de Madrid.
En aquesta graderia tipus autobús hi ha una terrassa, una petita sala amb aire condicionat, moltes ampolles d’aigua, uns seients ben còmodes on algun «missioner digital», com alguns es defineixen, ha fet una becaina a primera hora, i, sobretot, molt d’espai. Aquí no hi ha cap mena d’estretor. Perquè són els influencers de Déu.
Per aquí hi ha Belén Perales, el canal de YouTube de la qual, El rosario de las 11, suma gairebé 700.000 seguidors. «Fixa’t-hi, eh!», presumeix, «perquè després diguin que no hi ha catòlics; n’hi ha moltíssims».
La Belén, que ja ha complert els 60 anys i es va convertir fa poc, diu que ho fa per amor a Déu. «Havia passat 37 anys sense confessar-me i vaig començar resant el rosari. He tingut una vida molt bona, m’ho he passat molt bé, però aquesta és l’època més feliç de la meva vida», reafirma aquesta dona, que assenyala que ser divulgadora digital de la paraula de Déu no és un camí de roses. «Mai no ens tenen en compte a les xarxes socials. Ens han criticat molt per seguir un crucificat, un crucificat que va ressuscitar al tercer dia, eh!», afegeix.
«Ha estat un regal rebre la trucada»
María Jesús Villanueva, més coneguda com a Susi Profe, té gairebé dos milions de subscriptors al seu canal de YouTube, on dona consells pedagògics per a estudiants de primària.
«Jo visc la meva fe cada dia. Ha estat un regal rebre la trucada per venir avui; tenia el cor encongit perquè, en principi, no havia de venir», assegura aquesta divulgadora, mare de tres infants i resident a Torrejón de Ardoz, que afirma que comparteix la seva manera de viure el cristianisme al seu compte personal d’Instagram.
«El gest que [el Papa] va fer ahir del “six-seven” ha impactat els joves; s’ha generat feeling, i això mola perquè aconsegueixes captar-ne l’atenció, que t’escoltin... Déu és molt important», afirma.
«És una experiència única que s’ha de viure», sosté Natalia, d’Experimentos Caseros (@ExpCaserosMix), que suma 3,2 milions de seguidors a YouTube i que avui també ha estat convidada a aquesta zona VIP davant de la qual va passar el Pontífex amb el seu papamòbil moments abans de començar la missa. Tot i que el seu canal tracta una temàtica completament diferent —és un canal científic— i que ella no és practicant, assegura que està molt «il·lusionada» de poder veure la missa tan de prop.
Abril Casals és una altra de les influencers de la paraula. Té prop de 20.000 seguidors amb el seu compte Ánimo bombilla, on aquesta jove de 20 anys explica la seva «experiència de fe».
«El Papa ens va transmetre ahir com és de proper i humà», assenyala la jove, que afegeix que encara no es pot guanyar la vida amb el seu canal perquè no és fàcil trobar col·laboradors comercials per a la temàtica catòlica.
«És difícil trobar marques que vulguin treballar amb tu quan parles de Déu», afirma la jove, que, tot i no estar batejada, va començar a fer-se «preguntes» als 14 anys i va acabar rebent el baptisme ja d’adolescent.
«Al principi els meus pares eren reticents, però ara estan contents. Volen el millor per a mi. Fins i tot ells s’han apropat a la fe», afegeix.
«Ajudaran a amplificar el missatge del Papa»
Quique Mira i María Lorenzo són un matrimoni que té diversos projectes a les xarxes, entre els quals un pòdcast. «Parlem sobre el festeig, el matrimoni, com compartir aquesta experiència amb Crist, com ser nuvis amb Déu», explica en Quique, que assegura que estan «molt contents» de ser a Cibeles aquest matí assolellat. Des de l’organització del viatge es considera fonamental la tasca d’aquests creadors digitals.
«Tots ells ajudaran a amplificar el missatge del Papa, a fer-lo arribar a altra gent, no només als catòlics, perquè tothom pugui escoltar el seu missatge», afirma una portaveu mentre, a pocs metres d’allà, una altra responsable de la coordinació del viatge demana a diversos voluntaris que pugin amb els seus paraigües a la tribuna de premsa per fer ombra als periodistes. «És que els tinc amb l’ordinador bullint, si us plau», suplica.
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