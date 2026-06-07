Duel a l’hipòdrom de París-Longchamp
Els cavalls Canalejas i Espronceda, tots dos propietat del jutge Juan Carlos Peinado García, titular del Jutjat d’Instrucció 41 de Madrid, s’enfrontaran aquest diumenge amb els pura sang propietat de Chanel i de l’emir de Qatar.
Ernesto Ekaizer
El cavall Canalejas, nascut i criat a França, propietat de Juan Carlos Peinado García, el jutge, que va guanyar la carrera del Premi de Pontarme del 14 de maig a l’hipòdrom mundial per antonomàsia, el París -Longchamp– segons va informar aquest diari en exclusiva a Espanya–, s’enfrontarà aquest diumenge amb dos exemplars de quadres molt importants que parteixen com a favorits en el premi Paul de Moussac.
Nightime, propietat de la quadra Wertheimer, una de les principals de França en carreres hípiques, va ser fundada per Pierre Wertheimer i la gestionen els seus nets Gérard i Alain Wertheimer. Pierre, l’avi, és l’home de negocis més conegut per haver fundat Chanel, i va començar a treure els cavalls a la pista plana amb la samarreta blava amb costures i mànigues blanques als anys vint del segle passat. Wertheimer & Frère figura, per exemple, en el palmarès del 2026 com a número 1, amb 86 cavalls, 49 victòries i uns premis (entre les allocations, primes al propietari i al criador) per valor de 2.400.484 euros.
L’altre cavall favorit és Afandy, que pertany a la quadra Al-Shaqab Racing. Es tracta del súmmum dels complexos eqüestres internacionals, fundat l’any 1992 per Hammad bin Khalifa al-Thani, l’emir de Qatar –considerat com un dels països més rics del món– fins al 2013, quan va abdicar en favor del seu fill Tamim. En el rànquing que publica la revista France Galop, la quadra es col·loca en el número 8 del palmarès d’aquest any amb 33 cavalls i una suma total (entre allocations, prima de propietari i de criador) de 642.364 euros.
Als cavalls Nightime i Afandy se suma Synaran, de la quadra d’Aga Khan Studs, la propietat del qual –que inclou camps a Irlanda i França (amb cinc famoses instal·lacions a prop de Chantilly)– es remunta a la generació de la família de l’Aga Khan, el líder dels musulmans ismaelita. L’Aga Khan IV, Karim, amic de Joan Carles I, va morir a Lisboa als 88 anys el febrer del 2025. La quadra ostenta actualment el segon lloc en el rànquing, amb 40 cavalls i primes per al que va del 2026 per un total de 1.948.763 euros.
Una àmplia activitat
La quadra del jutge Juan Carlos Peinado García figura com el número 45 de la llista, amb un total de 8 cavalls i uns beneficis de 126.474 euros, entre allocations i prima per al criador.
Amb tot, segons hem informat, l’activitat hípica del jutge Peinado és més àmplia: a la quadra Juan Carlos Peinado García s’uneixen Juan Peinado, Sra. Patricia Peinado, Patricia Peinado i Interlawyers. Juan Peinado Toledo i Patricia Peinado Toledo són fills del jutge i participen en activitats hípiques i de criança de cavalls.
Aquest diumenge, doncs, Canalejas, que ha pujat de categoria –va guanyar el 14 de maig– serà muntat pel joquei Alexis Pouchin, amb el número 7 i els colors d’Espanya, i formarà part dels nou cavalls que competeixen en la carrera de 1.400 metres, el Premi Paul de Moussac, prevista a París-Longchamp a les 15.50 hores.
El guanyador, si té dret a una prima (subvenció que s’atorga als cavalls criats a França), s’emportarà 118.702 euros.
Per la seva banda, Espronceda també serà muntat pel genet Alexis Pouchin a les 17.35 hores amb el número 6 en la carrera de pista plana de 1.600 metres, Premi de la Défense, que es disputaran deu cavalls. El premi al que guanyi, sense prima, és de 9.100 euros. Està previst que els cavalls participants en aquest premi, el 7 de juny, surtin a la venda. El preu d’Espronceda és de 14.000 euros.
Audiència desplaçada
Mentrestant, deixant de banda el món equí, el jutge Peinado, en la seva activitat jurisdiccional, ha resolt, a petició de la defensa de la dona del president Pedro Sánchez, ajornar l’audiència anomenada "preliminar" per debatre sobre la procedència d’obrir judici oral.
Aquesta vista –per a la qual ha convocat personalment Begoña Gómez, la seva assistent Cristina Álvarez i l’empresari Juan Carlos Barrabés, i les seves defenses, per presumptes delictes de malversació, tràfic d’influències, corrupció en els negocis i apropiació indeguda–, tindrà lloc el 15 de juny.
El jutge preveu escoltar també les parts personades sobre la possible imposició de mesures cautelars de caràcter personal als imputats. Sembla molt probable que una d’aquestes mesures sigui la retirada de passaports per garantir la presència dels futurs acusats en el judici al qual seran sotmesos davant un jurat popular de nou membres.
Amb tot, l’última paraula sobre el desenllaç –delictes i jurat popular– la té la secció 23 de l’Audiència de Madrid, presidida per la magistrada Rosario Esteban, i la sala formada, alternativament, pels magistrats Jesús Gómez-Ángulo Rodríguez, José Sierra Fernández i el ponent en les apel·lacions Enrique Jesús Bergés de Ramón, que tenen pendent resoldre els recursos d’apel·lació contra les decisions de Peinado.
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