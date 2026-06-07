ERC situa la "batalla per la identitat" al centre de la seva estratègia
Gisela Boada
ERC no sempre ha escollit les millors paraules, com es va veure fa uns mesos quan Elisenda Alamany, secretària general del partit i candidata a l’alcaldia de Barcelona, va recórrer al concepte de "gran reemplaçament" per criticar els negocis de 24 hores i les botigues de souvenirs, freqüentades en molts casos per immigrants. Però el partit està disposat a entrar al terreny de l’extrema dreta i disputar a Aliança Catalana el seu discurs. Alamany va tornar ahir a deixar-ho clar a l’assegurar que la seva formació lliurarà "la batalla per la identitat catalana" en les pròximes eleccions municipals, previstes per al 2027.
L’ús de la teoria del "gran reemplaçament" va obligar Alamany a disculpar-se dies després, quan va lamentar no haver estat "encertada" a l’explicar-se. Per això, en el Consell Nacional d’ERC celebrat a Banyoles, la dirigent republicana es va aturar a argumentar què entén el seu partit per identitat catalana i per què vol entrar en aquesta "batalla". "ERC vol donar la batalla per la identitat, explicar què vol dir ser català des dels valors progressistes", va apuntar. Un concepte ampli, va defensar, que s’allunya del que planteja l’extrema dreta: "Una part de l’independentisme es resigna a ser minoria, a dir que només els cognoms catalans poden donar-te el carnet de català", va afegir.
Resposta progressista
Davant aquest nacionalisme excloent, que Alamany va voler vincular al malestar generalitzat d’una generació que "ha viscut de crisi en crisi", la dirigent d’ERC va demanar responsabilitat per no caure en aquest plantejament i buscar les respostes a la catalanitat des del progressisme.
"L’extrema dreta aprofita el moment identitari per continuar generant malestar, construir debilitat i una falsa sensació de seguretat culpant els de baix per no haver de parlar dels de dalt", va afirmar.
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