PSOE
Ferraz repta els crítics a plantejar davant Sánchez, al Comitè Federal, la seva petició d’eleccions o de congrés extraordinari
La direcció espera un suport gairebé unànime al secretari general i al seu calendari electoral
Veus discrepants denuncien que «els òrgans de direcció amb Sánchez pràcticament no existeixen, estan anestesiats»
Ferraz estudia emprendre accions legals contra Leire Díez pel mal fet al PSOE i als seus dirigents
Luis Ángel Sanz
L’allau d’actuacions judicials i policials que acorrala el PSOE manté el partit en estat de xoc. Des de La Moncloa o la cúpula socialista fins a l’última agrupació de poble, els socialistes contenen la respiració sense saber quin serà el pròxim cop. La imputació de l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero el 19 de maig, l’entrada de la Guàrdia Civil a Ferraz durant 16 hores el 28, la pròxima sentència del cas Mascaretes o el judici a David Sánchez, germà del president del Govern, són només algunes de les traumàtiques fites que mantenen en suspens els socialistes.
Aquesta setmana han augmentat les veus que reclamen l’ avançament de les eleccions generals o la celebració d’un congrés extraordinari per renovar el lideratge del partit. El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, l’exministre Ramón Jáuregui, l’expresident andalús Rafael Escuredo o diversos alcaldes han exigit canvis i mesures dràstiques en el partit. Fins i tot la reunió a Madrid d’un centenar aproximat de militants de base del PSOE demanant un congrés ha generat cert soroll mediàtic. Són veus en general minoritàries, però moltes vegades qualificades, que consideren que «el PSOE està en el seu pitjor moment» i que és necessari «un gir radical per treure el partit del forat negre en què s’ha ficat».
La consigna oficial de Ferraz és resistir. «No ens trencaran», asseguren ferms en la direcció, esperonats pel mateix Pedro Sánchez. El líder socialista ha apel·lat a porta tancada en l’Executiva a l’«orgull del PSOE i del Govern» i a «defensar davant tota la militància i al carrer que les dades avalen l’Executiu de coalició progressista». Per això, reclama respondre «amb rotunditat» a «les mentides i actuacions gens democràtiques» contra el partit. La crida a la teoria de la conspiració, d’altra banda, que han encoratjat el ministre per a la Transició Digital, Óscar López, o, més clarament el titular de Transports, Óscar Puente, ha mirat també de cohesionar les bases i l’electorat progressista en defensa de Sánchez davant una possible trama política i mediàtica amb ramificacions en la judicatura. Això contra l’ enemic extern.
Contra l ’enemic intern, Ferraz desafia els crítics a plantejar davant Sánchez en el pròxim Comitè Federal les seves peticions d’avançar les eleccions o de congrés extraordinari. El màxim òrgan del partit entre congressos està convocat per al 27 de juny. En principi, se celebrarà per donar el tret de sortida a les primàries de les eleccions autonòmiques i municipals. Els que més pressa tinguin podran portar a terme el procés d’elecció de candidats autonòmics ja al juliol. La resta podran esperar a després de l’estiu o fins a l’1 de desembre.
Compareixença al Congrés
Però el conclave arriba en un moment clau i decisiu: una setmana després de la declaració de Zapatero com a imputat davant el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama i només tres dies després de la compareixença del president del Govern al Congrés per respondre a tots aquests escàndols.
«Al Comitè Federal coneixerem totes les opinions; allà és on les sensibilitats del partit han de fer la seva anàlisi de la situació i plantejar les mesures que considerin oportunes», expliquen des de la direcció. Fonts de la cúpula estan segures que les veus crítiques «tornaran a demostrar-se minoritàries» davant «una majoria que defensarà el secretari general, el treball del Govern progressista i la continuïtat de la legislatura». Ja ho va dir dilluns passat la portaveu del partit, Montse Mínguez, en roda de premsa: «El Comitè Federal està convocat i hi ha molts líders, molts alcaldes, molts presidents de comunitats autònomes, com Salvador Illa, que no demanen un congrés extraordinari, sinó tot el contrari».
Sánchez presentarà en aquest Comitè un balanç dels canvis implantats en el partit des del juliol del 2025, quan es van aprovar noves mesures de control i transparència més garantistes per evitar que es repeteixi el que va passar sota el mandat de l’exsecretari d’Organització ara a la presó Santos Cerdán.
En l’últim conclave, celebrat el 5 de juliol del 2025, només hi va haver dues veus clarament crítiques: García-Page i l’alcaldessa de Palència, Miriam Andrés. Fonts pròximes a ells admeten que és possible que això mateix es repeteixi aquest any, «malgrat que la situació és fins i tot més greu», afirmen. Davant, es tornaran a trobar una allau de ministres i moltes intervencions a favor de la direcció i de les mesures i del calendari que defensi Pedro Sánchez.
Un exdirigent autonòmic de molt pes explica a EL PERIÓDICO que «els òrgans de direcció amb Sánchez pràcticament no existeixen; estan anestesiats». A més, afegeix que el moment actual, a 11 mesos de les eleccions municipals i a poc més d’un any de les generals, és «especialment delicat internament». «En vigílies de l’elaboració de les llistes, ningú vol moure’s o aparèixer com a crític amb el president o amb Ferraz. Tots busquen la seva pròpia supervivència; el bé del partit i del país passa a un segon pla», assevera. «No hi ha autocrítica. No hi ha debats», assenyala una alcaldessa amb triennis en el partit i en la gestió.
En l’Executiva Federal, la unanimitat és encara més gran que en Comitè Federal, almenys públicament. Alguns dirigents de forma individual i privada rebutgen l’estratègia d’enviar els ministres com a candidats autonòmics o que el dia que es va conèixer la imputació de Zapatero, «es llancés la denúncia de lawfare». Però en les reunions dels dilluns presidides per Sánchez, ningú s’ha revelat públicament crític malgrat les quatre derrotes electorals consecutives a Extremadura (desembre), Aragó (febrer), Castella i Lleó (març) o Andalusia (maig).
Cada vegada que alguns parlen repetint les consignes del PP, provoquen l’efecte contrari de recolzament a Sánchez
Ferraz treu pit i assegura que el partit es manté «unit» i «amb un lideratge fort». Una font amb molt comandament a la seu socialista assegura a aquest diari que «les veus sempre crítiques amb Sánchez faci el que faci», en referència implícita a García-Page, «aconsegueixen cohesionar més el PSOE». «Cada vegada que alguns parlen repetint les mateixes o similars consignes que el PP, provoquen l’efecte contrari de recolzament a Sánchez», asseguren.
La pròxima fita després de la declaració de Zapatero del 17 i 18 de juny serà la compareixença al Congrés a petició pròpia de Pedro Sánchez, el dimecres 24. El Comitè Federal se celebrarà només tres dies després i Ferraz espera un nou tancament de files entorn de Sánchez pocs dies després dels segur duríssims atacs del PP i de Vox a la Cambra baixa.
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