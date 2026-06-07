Hegseth compara la immigració amb desembarcar a Normandia
El Periódico
El secretari de Defensa dels Estats Units, Peter Hegseth,va participar ahir en un acte pel 82è aniversari del desembarcament de Normandia durant la Segona Guerra Mundial i va comparar aquest fet amb la "invasió" d’immigrants que arriben per mar a les costes d’Espanya i altres països europeus. "Lamentablement, avui estan sent assaltades altres platges europees per altres ideologies perilloses. A Espanya, Itàlia i Grècia i Bulgària arriben les embarcacions i els homes", va plantejar Hegseth.
"¿Quan faran alguna cosa davant d’aquesta invasió les capitals europees? ¿O ja és massa tard?", es va preguntar durant l’acte al cementiri nord-americà de Colleville-sur-Mer, molt a prop de la platja d’Omaha. Així, Hegseth va apel·lar als aliats occidentals dels EUA a recolzar Washington i defensar així la pau i la llibertat. "La pau només s’aconsegueix mitjançant la força i la força és als dos costats de l’Atlàntic, fortificats per la disposició, les capacitats militars comunes i una fèrria voluntat política", va dir.
Món més segur
Hegseth va argumentar que "el nostre món és més segur i més pròsper quan els EUA i els nostres aliats són forts, lliures i defensen sense titubejar les nostres tradicions i llibertat occidentals". "Els Estats Units lideren", van apuntalar, però "els aliats amb capacitat han de ser amb nosaltres, espatlla amb espatlla, en la bretxa, quan sigui important". "Estem amb els nostres aliats i esperem que els nostres aliats amb capacitat i prestesa estiguin amb nosaltres", va dir abans de retreure que "gran part d’Occident" s’ha "acomodat" des de la Segona Guerra Mundial.
"Ens hem oblidat que la llibertat no és gratis. Ens hem oblidat que la pau no úniament es desitja. S’aconsegueix amb voluntat, honor i força. Els homes que van desembarcar en aquestes platges ho sabien", va argumentar.
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