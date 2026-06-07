Leire Díez va idear un pla per requalificar sòl públic
La ‘lampista’ del PSOE i el president de la Sepi van voler aconseguir terrenys urbanitzables per després vendre’ls a un promotor
Ana Cabanillas
Leire Díez, la lampista del PSOE, i l’expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials (Sepi), Vicente Fernández, van planejar una operació immobiliària que contemplava requalificar sòl públic propietat de l’Estat i procedents del Ministeri de Defensa o Adif. L’objectiu era aparentment elaborar un pla d’habitatge i vendre una part del sòl a un promotor madrileny amb el qual s’haurien reunit.
Les notes manuscrites de la llibreta de Díez i els informes de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a què ha tingut accés EL PERIÓDICO descriuen reunions i plans de la trama per transformar terrenys en sòl urbanitzable, en una operació en la qual entraria també l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) com a principal finançador, i en què de la mateixa manera es preveia la injecció de fons Next Generation.
En concret, els documents fan referència a trobades amb Leonardo Sánchez-Heredero, promotor històric de Madrid, amo d’Inypsa, Parcesa i Grupo Imnobiliario Delta, així com tresorer de l’Associació de Promotors Immobiliaris de Madrid (ASPRIMA), que apareix descrita fins en tres ocasions en les llibretes intervingudes per l’UCO a Díez.
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