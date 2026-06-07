Drets humans
Mèxic coopera amb les deportacions de Trump i retorna migrants als seus països d’origen, tot i que els Estats Units els havien considerat no segurs
Els Estats Units han enviat a Mèxic 18.000 persones de tercers països, principalment d’Amèrica Central i el Carib, algunes de les quals són tornades al lloc del qual van fugir
Irene Benedicto
Entre palmeres, hotels amb polsereta de «tot inclòs» i controls militars a les carreteres per protegir el turista, Cancún s’ha convertit en l’últim any i mig en una mena de refugi improbable per a migrants centreamericans i caribenys expulsats dels EUA. Des que Donald Trump va tornar a la Casa Blanca, el gener del 2025, més de 18.000 persones han sigut deportades dels EUA a tercers països, la majoria, 13.000, a Mèxic, segons dades del Servei de Control d’Immigració i Duanes dels EUA (ICE, per les seves sigles en anglès) obtinguts per Human Rights Watch. Algunes són deportades després per Mèxic a un tercer país o fins i tot tornades al lloc del qual havien fugit. Les que arriben a Cancún són, en molts casos, persones que han aconseguit esquivar aquesta segona expulsió.
«Si jo estic demanant protecció a Mèxic i dic que estic fugint del meu país, ¿com em posaràs una altra vegada davant la gent que em linxarà, matar o assetjar?», explica a EL PERIÓDICO Silvia Quevedo, advocada migratòria del bufet Fidens, que litiga casos a Cancún, Tijuana i Ciutat de Mèxic. Per Quevedo, enviar algú a un tercer país hauria d’operar com una alternativa amb garanties, no com una escala intermèdia cap a una devolució que contravingui la Convenció sobre l’Estatut dels Refugiats. Els que arriben a Cancún són els que han aconseguit escapar d’aquesta segona deportació.
La doble deportació
L’Andrea, una dona trans hondurenya de 34 anys, havia aconseguit el novembre del 2024 una de les proteccions més difícils d’obtenir als EUA: un jutge migratori li va concedir empara contra la deportació sota la Convenció contra la Tortura, al considerar que corria risc de persecució a Hondures. Però un any després va ser expulsada igualment. Primer la van enviar a Mèxic i, ja sota custòdia mexicana, va ser detinguda a Villahermosa, Tabasco. «Ens van ficar a l’estació migratòria a Mèxic. Em van posar en una cel·la amb una altra dona trans de Tegucigalpa», va explicar HRW. Poc després, Mèxic la va deportar a Hondures, el país del qual havia fugit i del qual un tribunal nord-americà havia dit que havia de ser protegida.
El de l’Andrea no és un cas únic. Els EUA trasllada als migrants detinguts per ICE totes les setmanes fins a l’altre costat de la frontera i, ja a Mèxic, aquests canvien de mans sense explicació. Descriuen un canvi de vehicle i d’agents, amb un altre uniforme. Des d’allà, són traslladats cap al sud per allunyar-los de la frontera i dificultar un nou intent d’encreuament. Després d’hores de carretera, els deixen a l’altre extrem del país, sense documentació ni diners, sovint només amb l’ordre de deportació que ells mateixos van firmar, i sense orientació sobre com demanar protecció, regularitzar-se o tornar al seu país.
«La primera violació de drets humans és la falta d’informació», explica a aquest diari Fernando Hernández, advocat migratori a Tabasco. Moltes persones no saben que seran enviades a Mèxic fins que la decisió ja està en marxa. Algunes creuen haver firmat una deportació voluntària al seu país i descobreixen el destí real quan pugen a l’avió o a l’autobús, «quan ja no hi ha manera de dir: ‘No, no me’n vaig’». Arriben a més sense passaport ni un altre document d’identitat, cosa que dificulta qualsevol tràmit.
Contradicció política
Davant l’elevat nombre de persones de tercers països enviades a Mèxic, es fa «difícil creure que això passi sense algun tipus d’acord» entre els dos països, malgrat que no ho reconeguin, assegura Juanita Goebertus, directora per a les Amèriques d’HRW. Per a l’organització, els EUA són el primer responsable: «Els van violar el seu dret al degut procés perquè no van tenir l’oportunitat d’impugnar la deportació a Mèxic». A partir d’allà, Mèxic assumeix la feina bruta per encàrrec dels EUA.
«Els estan enviant a un lloc que no és el seu i on no van poder declarar si se sentien segurs o no», indica Goebertus. Després de la travessia per tot Mèxic, els deixen als estats fronterers de Mèxic amb Guatemala: «Tapachula i Villahermosa són llocs amb indicadors altíssims de violència», assenyala. Per això molts van a la zona de Cancún el més aviat possible.
La contradicció política és visible. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, que es presenta com a contrapunt de Trump, manté la col·laboració migratòria i fins i tot l’intensifica quan aquesta es converteix en prioritat per a la Casa Blanca. Goebertus ho atribueix a «l’asimetria de poder»entre els dos països: públicament crítica amb algunes mesures dels EUA, la presidenta manté, «per darrere», una estreta cooperació migratòria.
Batudes immediates
La posada en llibertat escenificada per les forces de l’ordre a Mèxic resulta, però, momentània. «És fals que no hi hagi batudes. Sí que n’hi ha», assegura Quevedo. Segons l’advocada, les autoritats acudeixen al lloc on s’allotgen els migrants alliberats i els detenen per estar en situació irregular. Sense contacte amb l’exterior, els detinguts «no tenen representació», assenyala l’advocada, «i d’allà són deportats aquella mateixa nit o l’endemà».
Va ser el cas del seu client J., un hondureny deportat pels EUA a Mèxic i després tornat a Hondures, on temia per la seva vida. Compatriota de l’Andrea, la dona trans el testimoni de la qual va recollir HRW, J. es va veure obligat a fugir de nou, aquesta vegada a Guatemala, un país també complicat per a qui tem les ‘maras’ o per la seva identitat de gènere. L’odissea de tots dos posa rostre a l’opacitat dels acords entre els EUA i Mèxic, sobre la qual les organitzacions de drets humans intenten alertar.
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