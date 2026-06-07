El Papa no salva Sánchez
El viatge de Lleó XIV no aconsegueix tapar les explicacions pendents del PSOE i els problemes del Govern tampoc converteixen el PP en una alternativa sòlida.
Pilar Santos
En la política espanyola cada setmana sembla definitiva i cap acaba sent-ho. Mentre s’acumulen revelacions que en altres temps haurien provocat terratrèmols institucionals i manifestacions als carrers, la ciutadania sembla anestesiada pel cansament i la resignació de veure que la corrupció es repeteix cíclicament sense que es prenguin mesures definitives per acabar amb ella en les administracions públiques. Entre sumaris, visites papals i mocions de censura impossibles per ara, la sensació dominant és que tothom corre molt però ningú avança gaire.
Mentides sobre la ‘lampista’
La setmana deixa una conclusió que perseguirà durant anys el PSOE i el Govern: el cas Leire Díez ha posat de manifest que els alts càrrecs del partit van mentir durant mesos intentant fer creure a la ciutadania que era una militant díscola. Els contactes que Díez va mantenir amb comandaments de la Guàrdia Civil, les explicacions insuficients sobre les reunions amb la directora general, Mercedes González, i l’aparició constant de nous noms dibuixen un escenari massa seriós per ser ventilat amb un missatge a X, un comunicat i dues declaracions del ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, en els quals s’ha rectificat a si mateix. La sospita que va torpedinar investigacions judicials i policials exigeix respostes molt més contundents que les conegudes fins ara. I mentrestant, Pedro Sánchez assegura que no li va arribar mai res de Díez com tampoc va saber res de les aventures de José Luis Ábalos i Santos Cerdán.
El sumari sobre la lampista també ofega en certa manera les crítiques del PSOE per l’operació Kitchen, que ara s’està jutjant. Presumptament, Mariano Rajoy (PP) va utilitzar desenes d’agents del Ministeri de l’Interior per entorpir la investigació sobre el finançament irregular del seu partit i destruir proves que l’afectaven a ell. Hi ha moltes diferències entre els dos casos i una és que en el cas del PSOE poden haver comès delictes molt més greus dels que intentaven esborrar: en el cas de les presumptes irregularitats en la plaça del germà de Sánchez a la Diputació de Badajoz i en el processament de la seva dona per un cas en què no és fàcil veure el lucre ni la corrupció.
Un parèntesi insuficient
La visita del Papa, la primera d’un Pontífex en 15 anys, semblava dissenyada per regalar al Govern una setmana de respir després del xoc que va suposar la imputació de José Luis Rodríguez Zapatero fa dues setmanes. Un Papa que parla d’immigració, justícia social, cooperació internacional i multilateralisme connecta amb bona part dels missatges que Sánchez intenta projectar dins i fora d’Espanya.
El problema és que els temps polítics no sempre obeeixen als calendaris diplomàtics. La coincidència entre la visita apostòlica i l’esclat del cas Leire, sumat al de Zapatero, converteix el que havia de ser una treva en un incòmode exercici d’equilibrisme. El Govern confiava en una setmana de treva i s’ha trobat amb una coincidència incòmoda: mentre el Pontífex parla de valors, la política espanyola torna a discutir sobre responsabilitats i continua sense veure dimissions. Hi ha viatges que canvien la conversa. Aquest amenaça de remarcar-la.
El PP no arrenca
La situació hauria de ser un regal per a Alberto Núñez Feijóo, però no es veu tan clar en els sondejos, en què el PP continua rondant els 140 escons (ara en té 137, de les eleccions del 2023). Davant d’un Govern desgastat, diverses investigacions obertes, uns socis inquiets i una legislatura d’inestabilitat, el cap de l’oposició no acaba d’arrencar.
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