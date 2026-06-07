Guerra a l’Orient Mitjà
Un mort i cinc ferits en un tiroteig mortal al centre d’Israel i cinc persones mortes en un bombardeig israelià a Gaza
L’agressió s’emmarca en un clima de tensió als territoris palestins ocupats amb constants atacs de colons i soldats israelians, com el de divendres que va matar un nadó palestí de set mesos
Andrea López-Tomàs
Un nou atac sacseja el centre d’Israel. Aquest diumenge un ciutadà israelià àrab de la ciutat de Taibe ha obert foc en diferents punts a prop de Kochav Yair, una urbs israeliana a la frontera amb la Cisjordània ocupada. Com a resultat dels tirotejos, un home de 35 anys ha mort i cinc més han resultat ferits, dos d’ells de gravetat. L’assaltant també ha sigut assassinat. L’agressió s’emmarca en un clima de tensió als territoris palestins ocupats amb constants atacs de colons i soldats israelians, com el de divendres que va matar un nadó palestí de set mesos. A més, al sud de la Franja de Gaza, cinc persones han mort i 17 més han resultat ferides aquest diumenge víctimes d’un bombardeig israelià contra un lloc de policia al campament de desplaçats de Mawasi.
El primer tiroteig ha tingut lloc en una gasolinera. Allà l’atacant, identificat com Amar MandarYaseen, originari de la pròxima ciutat àrab de Taibe, hauria ferit dues persones, una de les quals està greu. A continuació, s’ha desplaçat Tzur Yitzhak, una altra localitat del centre d’Israel, i ha ferit dues persones més. Després, a Tzur Natan ha matat un home de 35 anys i ferit un altre d’uns 40. No gaire lluny d’allà, a tot just un quilòmetre dels poblets atacats, a Salit, un assentament de colons a la Cisjordània ocupada, s’ha registrat l’intercanvi de trets amb el personal de seguretat de la colònia que hauria matat l’atacant.
Palestí amb ciudadania israeliana
Poc després, Itamar Ben Gvir, el colon ultradretà que ocupa el càrrec de ministre de Seguretat Nacional, ha denunciat des del lloc dels fets que hi ha «un grup entre els àrabs israelians que odien el país», i va fer una crida a «enfrontar-los directament». Els palestins que compten amb ciutadania israeliana i viuen en territori sobirà israelià constitueixen al voltant del 20% de la població d’Israel. Al llarg de la història, l’aprovació de diverses lleis i les condicions de vida a les ciutats de majoria àrab els han convertit en ciutadans de segona classe. Aquesta comunitat està patint una onada de violència homicida que ha matat més d’un centenar de palestins amb ciutadania israeliana des de començament d’any i les autoritats, amb Ben Gvir al capdavant, es mantenen de braços plegats.
El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha realitzat una avaluació de la situació després dels tirotejos i està seguint de prop els esdeveniments, segons ha informat la seva oficina. L’atac ha provocat un ampli desplegament de la policia i l’Exèrcit israelians i de l’agència de seguretat interna Shin Bet. Els familiars del presumpte atacant han expressat que un enorme contingent de policies i agents del Shin Bet s’han desplaçat a la casa del sospitós i han sigut interrogats. «Van arribar amb un gran contingent i van començar a colpejar-nos», ha reconegut el mitjà israelià Haaretz una de les dones que es trobaven a la casa. En aquell moment només hi havia un grup de dones a la casa, segons els familiars. «Ens van asseure a terra, ens van tapar els ulls i ens vaninterrogar ; només em van permetre anar-me’n perquè anava amb un nen», ha afegit.
Elogis de Hamàs
Hamàs ha elogiat l’atac ocorregut aquest diumenge, qualificant l’operació d’ «heroica», tot i que no s’ha atribuït la responsabilitat. Segons el grup palestí, es tracta d’una «resposta a l’agressió israeliana a Gaza i a Cisjordània». També el Gihad Islàmic Palestina ha celebrat el tiroteig mortal que considera «una conseqüència natural de les polítiques criminals portades a terme pel govern criminal de guerra de l’entitat sionista», ha dit en un comunicat. «Si bé aplaudim aquesta operació, demanem a Déu que vessi la seva abundant misericòrdia sobre els seus autors», ha afegit, denunciant els «crims» d’Israel i les seves bandes de colons contra el poble palestí.
A més, durant les últimes hores, la violència no s’ha aturat ni a la Franja de Gaza ni a la Cisjordània ocupada. Les forces israelianes han continuat amb les batudes i els arrestosals territoris ocupats i han detingut diversos palestins. El dissabte nou palestins van resultar ferits en un atac de colons contra la ciutat de Huwara, al nord de Cisjordània. Desenes d’assaltants emmascarats van arribar en camioneta al llogarret i les imatges mostren almenys un soldat colpejant palestins i causant danys a la propietat, mentre els enfrontaments s’estenien a zones pròximes. Al seu torn, la població de la Cisjordània ocupada continua compungida després de l’ assassinat d’un nadó de set mesos divendres a prop d’Hebron. L’Exèrcit israelià encara no ha obert una investigació sobre el tiroteig mortal realitzat per les seves tropes, segons ha confirmat l’òrgan jurídic de l’Exèrcit.
A Gaza, aquest diumenge han mort cinc persones i 17 han resultat ferides en un bombardeig de l’Exèrcit israelià contra un lloc de policia al campament de desplaçats de Mawasi, una zona al sud de l’enclavament molt densament poblada. En total, en les últimes 24 hores, hi ha hagut una desena de víctimes mortals i 35 ferits ingressats en hospitals de tot Gaza. Des de l’alto el foc de l’octubre, almenys 961 persones han mort, 3.020 han resultat ferides i s’han recuperat 7.982 cadàvers, segons el Ministeri de Salut de Gaza. Durant la major part de l’ofensiva, Al Mawasi va ser establerta com una «zona humanitària» per part de les autoritats israelianes on ordenava a la població que es desplacés de manera sistemàtica. Això no va impedir ni impedeix que continuï sent objectiu de durs bombardejos.
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