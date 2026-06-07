Putin reforça la seva seguretat davant la gosadia ucraïnesa
Els viatges a les regions del líder rus s’han reduït i les mesures de protecció han augmentat. Durant la pandèmia es va aïllar i un nombre limitat de persones va poder influir en la seva decisió d’anar a la guerra.
Marc Marginedas
Al segle XX, la kremlinologia es definia com l’anàlisi de la política, les estructures de poder i les decisions internes a l’URSS a partir de pistes subtils, atès l’hermetisme i l’escassa transparència del règim soviètic. A la Rússia del segle XXI, davant l’absència de politburons, comitès centrals o congressos del PCUS, aquesta ciència inexacta ha canviat d’objectiu: més que identificar enverinades lluites internes al si de l’elit, del que es tracta ara és de determinar el comportament del president Vladímir Putin i les circumstàncies que l’envolten, per la possibilitat que influeixin en les decisions que eventualment adopti sobre la guerra d’Ucraïna.
Malgrat el temps transcorregut, les dues ‘kremlinologies’ comparteixen un mínim comú denominador: es mouen fonamentalment en el terreny de les especulacions i els rumors, i molt poques coses poden confirmar-se del cert.
Reclòs en búnquers
Citant l’informe d’un servei d’intel·ligència europeu, mitjans de comunicació occidentals han estat informant recentment que, després de constatar la capacitat de les forces ucraïneses d’atacar Moscou i Sant Petersburg i davant el temor de seguir l’exemple del líder de l’Iran, Ali Khamenei, rastrejat per la intel·ligència i assassinat al febrer per un bombardeig conjunt nord-americà i israelià, el líder del Kremlin s’hauria reclòs actualment en búnquers dels quals amb prou feines surt.
Farida Rustamova, fundadora del mitjà Vlast i analista política, posa en dubte que l’espionatge occidental hagi pogut arribar a aquest nivell de penetració en el cercle íntim del president Putin per emetre una afirmació tan taxativa.
La investigadora pot confirmar, això sí, que els viatges del president rus "a les regions s’han reduït", cosa que implicaria un reforç de les mesures de seguretat, afirma en una conversa amb EL PERIÓDICO a través de Telegram.
Rustamova ha estudiat els actes recollits a la web de la presidència de Rússia, la direcció dels quals –kremlin.ru– està bloquejada a Espanya. I certifica que en aquest lloc es difonen cada vegada "menys trobades" amb funcionaris o polítics russos on és possible identificar el lloc de celebració, cosa que podria indicar una creixent preocupació de Putin per la seva seguretat.
Desmentir rumors
La publicació d’especulacions respecte a la bunquerització de l’entorn de Putin podria haver tingut un impacte en el comportament del líder. Rustamova, juntament amb altres investigadors, s’han adonat que aquest maig, per primera vegada en l’actual any, s’ha produït "un increment" de les aparicions públiques del president, circumstància que podria obeir a un intent de desmentir els rumors en aquest sentit que circulen a Europa i als EUA.
Andrei Iakovlev, investigador visitant a la Universitat Lliure de Berlín i autor d’investigacions i articles sobre l’actual elit russa, després de prevenir que no està "al cap de Putin" i d’emetre tota mena de precaucions, ha identificat "a través de senyals" algunes circumstàncies de la vida del president. I considera demostrat que, en les seves trobades amb ciutadans amb qui debat Putin, no es tracta d’un públic genuí, sinó d’agents de la intel·ligència.
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