La trama del cas Zapatero va pagar per esborrar notícies negatives de Plus Ultra
Anticorrupció revela que la presumpta organització criminal va intentar suprimir les al·lusions que apareixien a internet sobre el financer Felipe Baca Arbulu i tres exdirectius de l’aerolínia
Tono Calleja Flórez
La fiscal d’Anticorrupció Elena Lorente va informar la jutge que va iniciar la investigació del cas Zapatero, María Esperanza Collazos, que dos dels presumptes integrants de l’organització criminal que va blanquejar diners amb els 53 milions d’euros del rescat de Plus Ultra Líneas Aéreas es van intercanviar missatges al setembre i l’octubre del 2022 en què reconeixien haver "pagat xifres molt importants de diners pels serveis d’esborrament a internet de referències a l’aerolínia".
Així consta en la denúncia que va interposar el 25 de novembre del 2025 al Jutjat d’Instrucció número 15 de Madrid, a la qual ha tingut accés aquest diari, en què s’especifica que aquests missatges van ser interceptats al telèfon del financer peruà Luis Felipe Baca Arbulu, que segons el ministeri fiscal està sent investigat per autoritats judicials de França i Suïssa per la seva participació en esquemes financers de blanqueig de capitals procedents de fons públics veneçolans.
Autoritats franceses
També s’haurien encarregat d’esborrar les notícies negatives que apareixien a internet sobre Felipe Baca Arbulu, però també dels exdirectius de Plus Ultra Rodolfo Reyes Rojas, Flavio Bórquez i Héctor Antonio Tobía Roye. Fonts pròximes a Plus Ultra han negat que l’aerolínia pagués diners per esborrar les notícies negatives del rescat, i apunten a la figura de Felipe Baca i la resta d’antics accionistes.
En aquest sentit, l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) francesa va assenyalar el peruà Baca Arbulu "com a presumpte autor d’un delicte d’ús d’informació privilegiada, que atempta contra la integritat dels mercats financers d’aquest país i amb el qual hauria obtingut uns beneficis il·lícits".
A més, l’acusa d’utilitzar "estructures societàries establertes en nombrosos països per organitzar transferències d’importants fluxos de diners per a terceres persones que estarien sancionades internacionalment, facilitant operatives de blanqueig de capitals a gran escala", vinculades a "capitals procedents de desviació de fons públics veneçolans, així com de la venda d’or del Banc de Veneçuela".
La fiscal Lorente explica que María Aurora López López, va obtenir el 2017 la major part de l’empresa Snip Aviation SL, màxima accionista de Plus Ultra. No obstant, aquesta dona era l’esposa de Rodolfo Reyes, "l’amo real" de l’aerolínia, segons Anticorrupció.
Ampliació de capital
I el 26 de juliol del 2018 es va produir una ampliació de capital de Plus Ultra a la qual van acudir Flavio Bórquez i Héctor Antonio Tobía Roye, que van passar a detenir cada un d’ells el 7,5% de les accions de la companyia, amb un capital aportat per cada un de 1.417.166 euros. Tots dos van rebre elevades quantitats de diners des d’Espanya una vegada que l’ajuda de l’Estat espanyol havia sigut rebuda per l’aerolínia.
Així mateix, els investigadors francesos i suïssos identifiquen el neerlandès Simon Verhoeven com la persona que donava cobertura a l’organització en la generació de factures falses, utilitzant diverses societats. "Igualment, també es coneix l’existència d’una sèrie de contractes de préstec subscrits per Simon Verhoeven amb Plus Ultra, utilitzant com a creditores les seves societats Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD i la gibraltarenya Valerian Corporation", ressalta la fiscal Lorente.
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