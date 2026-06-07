Ucraïna aconsegueix frenar la iniciativa russa gràcies al mur de drons
Kíiv millora el reclutament mentre l’allistament de soldats russos s’estanca després de pujar el 2024 i 2025 / Sant Petersburg ha patit el pitjor atac des de la Segona Guerra Mundial
Mario Saavedra
No hi ha una sola guerra a Ucraïna; en realitat en són dues. La primera és la terrestre. És una guerra de trinxeres, de soldats utilitzats com a carn de canó i també un duel de drons militars. Aquest xoc militar se centra en la regió del Donbass i Zaporíjia, i a la pràctica ja fa quatre anys que està estancat. Des del 2023 Rússia ha portat la iniciativa i havia aconseguit conquerir algunes ciutats importants. En els últims mesos, Ucraïna ha aconseguit equilibrar el terreny de la batalla.
L’altra guerra és un conflicte de "salves", el xut constant de míssils i drons entre les parts enfrontades contra ciutats allunyades del front. Allà ha passat una cosa inèdita aquesta setmana. Sant Petersburg ha sigut colpejada per drons ucraïnesos. És la primera vegada que la segona ciutat russa més gran rep un atac similar des de la Segona Guerra Mundial.
Resposta ucraïnesa
Les columnes de fum que sortien de diverses refineries de petroli on van impactar els míssils van entelar el "Davos rus", una reunió internacional de líders econòmics, orgull de Vladímir Putin.
Ha sigut la resposta ucraïnesa als bombardejos russos sobre Kíiv i altres grans ciutats del país dels últims dies, que figuren entre els pitjors que es recorden. Més de 600 drons i 73 míssils (inclosos els hipersònics Iskander i Oreshnik, els més temuts) han caigut amb força a la capital, on han acabat amb la vida d’una vintena de persones i han destrossat negocis, museus i habitatges.
En la guerra de l’est del país, la principal novetat és que Ucraïna sembla que ha aconseguit frenar l’impuls que ha mantingut l’Exèrcit rus durant més de dos anys i mig, des de la tardor del 2023. Llavors, després de la fallida contraofensiva ucraïnesa, Rússia va prendre la iniciativa i va començar a guanyar una mica de terreny i a conquerir ciutats, tot i que no va aconseguir que es desplomessin les defenses ucraïneses i va acabar pagant un altíssim preu en soldats.
El reequilibri de forces l’ha aconseguit Kíiv no gràcies a un gran desenvolupament tecnològic ni a una gran entrega d’armes occidental, sinó a petits però substancials canvis en l’estratègia militar, especialment pel que fa al reclutament de soldats, el seu principal taló d’Aquil·les. A més, ha aconseguit començar a respondre amb efectivitat a la tàctica russa de penetració en petits grups en determinats punts de l’enorme línia del front.
"Les Forces de Defensa d’Ucraïna han aconseguit trobar una resposta a l’estratègia russa al camp de batalla. Han aconseguit estabilitzar el front i frenar el deteriorament de la situació d’Ucraïna en aquesta guerra, però encara és prematur parlar de recuperar la iniciativa o de reconquerir grans extensions de territori. La situació continua sent fràgil per a Ucraïna", opina per a EL PERIÓDICO Mikola Bielieskov, analista de guerra de l’organització Come Back Alive. El principal canvi, creu l’analista, no són les creixents onades de míssils russos, sinó l’enfortiment de la línia defensiva al Donbass.
"Ara per ara [no hi ha] cap canvi important en aquesta part de la guerra [l’àrea aèria], tret de l’augment del nombre de míssils balístics en els atacs".
Reserva russa acumulada
"Probablement l’explicació a aquest augment és simplement que Rússia està gastant la reserva estratègica de míssils acumulada", comparteix Bieliskov. Rússia produeix tandes de míssils, els llança i redueix el nombre de llançaments fins que torna a omplir els seus arsenals, i després torna a començar. "Els russos produeixen ara entre 60 i 70 míssils balístics al mes, més o menys com fa un any", afegeix.
Rússia sempre ha tingut un clar avantatge en el reclutament d’efectius. Primer, pel seu sistema autoritari, que li ha permès reclutar presos a gran escala. A més, té una població tres vegades i mitja superior a la ucraïnesa, i ha ofert grans sumes de diners als voluntaris. Això ha sigut la base de les seves tàctiques: des de l’ús de "carn de canó" per avançar, com en la presa de la ciutat de Bakhmut, fins a les recents tàctiques d’infiltració, basades en petits grups molt dispersos de dos o tres soldats. Aquestes tàctiques són una resposta al mur de drons ucraïnès, adoptat per frenar els atacs mecanitzats.
La lògica de la infiltració és senzilla: malgrat que les unitats ucraïneses realitzen entre 7.000 i 9.000 atacs diaris amb drons tàctics, és difícil detectar i atacar cada petit grup de soldats que envolta posicions.
Bombes planadores russes
Rússia també ha millorat els seus sistemes de vigilància i reconeixement i la seva potència de foc. La introducció i l’ús massiu de bombes planadores des de principis del 2024 li ha permès tornar a utilitzar aviació tripulada en el camp de batalla. "Encara estem molt lluny de tancar la fase calenta de la guerra. Rússia no està sent capaç d’aconseguir avenços significatius en la línia de front, no pot complir els seus plans i pateix grans pèrdues. Però això no significa que es torni més complaent. El Kremlin buscarà abans una manera de canviar la situació al front al seu favor que no pas opcions de pau negociada, almenys de moment", assegura una font de seguretat ucraïnesa des de l’anonimat, que afegeix: "El Donbass continua sent el principal escull i Putin no renunciarà a ocupar-lo per complet. Els durs atacs aeris són dolorosos, però no canvien l’equilibri de la guerra. Per tant, continua el desgast mutu i s’acosta un altre hivern difícil per a Ucraïna".
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