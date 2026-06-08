El centredreta francès es debat entre Édouard Philippe i Gabriel Attal
Dos perfils molt diferents amb estratègies oposades emergeixen com a aspirants de la dreta moderada per a les presidencials del 2027
Leticia Fuentes
Quan falta menys d’un any per a les eleccions presidencials de França, molts ja miren amb inquietud quins líders es batran per arribar al palau de l’Elisi, però especialment els ulls estan posats a les cares més conegudes del bloc de centredreta: Édouard Philippe i Gabriel Attal.
Emmanuel Macron no disposa d’un clar successor, malgrat que Philippe i Attal hagin sigut ex primers ministres durant el seu Govern. Tots dos han manifestat aspiracions de presentar-se com a candidats i tenen una base de votants sòlida per fer-ho. Fills del macronisme, la dreta moderada haurà de triar el 2027 entre dos perfils molt diferents i amb unes estratègies molt oposades.
D’una banda, Édouard Philippe va arribar al Palau de Matignon com un gran desconegut per als francesos després de ser nomenat primer ministre per Macron el 2017. Durant el seu mandat va impulsar reformes estructurals que van portar el macronisme a la seva primera crisi: la dels Armilles Grogues. Anys després, amb l’arribada de la pandèmia de la covid, la seva gestió en la primera onada del virus el va ajudar a millorar els índexs de popularitat abans d’abandonar el lloc i dedicar-se a la política local. El seu pas enrere li ha servit per consolidar el seu poder local. Philippe va aconseguir revalidar l’alcaldia d’Havre, en uns comicis que ell mateix havia plantejat com una prova de força abans d’un eventual salt presidencial.
Menys presència a les xarxes
Amb una base de votants sòlida a causa de la seva llarga trajectòria política, Philippe presenta una imatge menys moderna que el seu rival, Gabriel Attal.
Amb menys presència a les xarxes socials i una pàgina web menys acurada, de la qual els mitjans francesos destaquen que encara té informació de les passades eleccions municipals, l’ex primer ministre posa èmfasi en la seva lluita contra el narcotràfic com la seva pedra angular per liderar els pròxims comicis.
El seu ferm posicionament en matèria de seguretat i immigració li han permès ampliar la base més enllà de l’electorat macronista, per acostar-se també a sectors de l’esquerra.
Segons indica l’últim sondeig d’Elabe, té un 32% de simpatitzants entre aquest segment de votants, respecte a un 23% d’Attal. A més de tenir el suport de pesos pesants, com l’exministra de l’era Sarkozy Nathalie Kosciusko-Morizet.
Gabriel Attal, per la seva banda, va anunciar oficialment la candidatura a la presidència el 22 de maig durant la visita a la regió d’Aveyron. Attal és el més jove, el més actiu a les xarxes socials i el qui té una pàgina web amb un disseny més acurat i actualitzat, en què l’educació i la feina formen part dels seus pilars fonamentals de la seva campanya: "La feina ha de ser remunerada. La feina ha de permetre viure, no solament sobreviure. La nostra lluita: augmentar els salaris", s’hi pot llegir.
El seu pas per Matignon va ser breu, després que Macron decidís dissoldre l’Assemblea Nacional. En el seu curt període com a primer ministre, poc hi va poder fer a banda de gestionar la crisi dels agricultors, que durant setmanes van estar bloquejant els principals accessos de la capital en contra del Mercosur.
Més popularitat
Igual com Philippe, Attal aposta en la seva carrera cap al palau de l’Elisi per la política de terreny. Les últimes setmanes ha fet nombrosos viatges i aparicions als mitjans que l’han ajudat a millorar la popularitat, com ara el seu primer gran míting de campanya que va organitzar fa una setmana a París.
Segons les enquestes, aquesta aparició recent el va ajudar a reduir bastant la distància amb Philippe; el seu índex d’aprovació ha pujat 4 punts sobre el mes anterior i arriba al 32% d’opinions positives. Això el situa a tan sols un punt de l’alcalde de Le Havre, que també va pujar un punt, fins al 33%. La bretxa, però, es redueix entre tots dos.
Retailleau i Darmanin
El 19 d’abril, Bruno Retailleau va ser elegit pels membres d’Els Republicans com a candidat del partit per al 2027, amb el 73,8% dels vots. Aquesta és una candidatura més a l’espai difús entre la dreta i el centre.
Una carrera a la qual també pretén afegir-se Gérald Darmanin, actual ministre de Justícia, que manté les intencions amb certa ambigüitat després d’haver fundat el seu propi partit el 2024. Segons els últims sondejos, el rànquing a la dreta estaria liderat per Philippe amb una intenció de vot d’un 32%, seguit d’Attal amb un 28%, Darmanin amb un 26% i, finalment, Retailleau amb un 24%.
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